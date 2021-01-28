الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن أوساط ديبلوماسية عليمة جدّاً قولها إنّ مسألة نظر إدارة الرئيس الأميركي جون بايدن بموضوع تشكيل الحكومة والوضع الداخلي في لبنان يبقى ضمن اهتمامات الولايات المتحدة ومصالحها الخارجية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. فصحيح بأنّ الملف اللبناني ليس على طاولة بايدن حالياً، غير أنّه ليس من آخر اهتماماته، على ما يعتقد البعض، سيما وأنّ حليفته "إسرائيل" هي التي تُحرّك اهتمامات أميركا بدول المنطقة وملفاتها لتحقيق مصالحها أولاً، ولا سيما في لبنان، خصوصاً وأنّها تودّ إعادة تحريك ملف ترسيم الحدود للتمكّن من استكمال عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة القريبة من المساحة المتنازع عليها بينها وبين لبنان.

الشرق/ تريز القسيس

نقلت عن ديبلوماسي أجنبي في معرض تعليقه على التحركات الخارجية، ان لبنان سيكون حتما على هذه الأجندات الدولية ضمن اتفاقات محددة، وأن الوضع الذي تشهده الساحة الداخلية لن يستمر على ما هو عليه. وكشفت عن سلسلة اتصالات دولية بدأت تظهر الى العلن وتتكثف بين عدد من دول عواصم القرار لاسيما بين فرنسا وأميركا من جهة، وبين فرنسا ودول خليجية من جهة أخرى، كما ان الفاتيكان دخل على خط المشاورات بشكل وازن بعدما وصلته تقارير ومتابعات من مراجع كنسية مهمة في بيروت تدعوه الى ضرورة التدخل السريع لانقاذ ما يمكن انقاذه بعد تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان.