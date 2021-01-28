روسيا اليوم

لبنان.. عودة الهدوء إلى طرابلس بعد ليل طويل من المواجهات

أعاد الجيش اللبناني الخميس، الهدوء إلى مدينة طرابلس شمال البلاد، بعد ليل طويل من المواجهات مع المحتجين أسفر عن مئات الإصابات، في اليوم الثالث من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المتظاهرين انسحبوا فجرا من شوارع المدينة، ولفت موقع "لبنان 24" إلى أنه أعيد فتح طرقات ساحة النور ومحيط سرايا طرابلس، في حين لا يزال أتوستراد البداوي مقطوعا بالاتجاهين بالشاحنات والإطارات المطاطية. واندلعت مواجهات مساء الأربعاء في محيط سراي طرابلس، حيث استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين واستقدمت تعزيزات من الجيش اللبناني.

وحذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في وقت سابق من أنها ستتعامل مع "المهاجمين بكل شدة وحزم مستخدمين جميع الوسائل المتاحة وفقا للقانون".