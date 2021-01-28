الوكالة الوطنية للإعلام

إعلان خطة التلقيح من السرايا الحكومية.

عقد في السرايا الحكومية، اجتماع للاعلان عن خطة لقاح وباء كورونا، بحضور عدد من الوزراء في حكومة تصريف الاعمال ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، رئيس اللجنة الوطنية التقنية لادارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، عن اللجنة العلمية في وزارة الصحة الدكتور وليد عمار.

وكالة الأناضول

بايدن ينظم قمة دولية حول المناخ في إبريل

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس جو بايدن يعتزم تنظيم قمة دولية حول المناخ في 22 نيسان المقبل. وذكر موقع "سي إن بي سي" الأمريكي الإخباري أن بايدن سيجتمع مع زعماء العالم لبحث مشاكل تغير المناح. وأضاف الموقع أن من المرجح أن تكون القمة افتراضية بسبب ظروف جائحة كورونا. ونقل الموقع عن البيت الأبيض قوله إن من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي، اليوم، على عدة أوامر تنفيذية متعلقة بمعالجة التغير المناخي ونقل البلاد إلى اقتصاد الطاقة النظيفة. وتشمل المراسيم الرئاسية وضع تغير المناخ كأولوية للأمن القومي، والحفاظ على 30 بالمئة على الأقل من الأراضي الفيدرالية والمحيطات بحلول عام 2030 وإلغاء العقود الجديدة للنفط والغاز على الأراضي والمياه العامة. وستركز أجندة بايدن التنفيذية أيضًا على خلق وظائف وفرص نقابية صديقة للبيئة بالإضافة إلى العدالة البيئية للمجتمعات المتأثرة بشكل سلبي من تغير المناخ. وتعزز المراسيم من أجندة الرئيس لخفض انبعاثات الكربون من قطاع الكهرباء بحلول عام 2035 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وفي واحد من قراراته الأولى عقب تولي الرئاسة أصدر بايدن أمرا تنفيذيا يعيد الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ، بعد انسحابها منه العام الماضي. ويلزم الاتفاق ما يقرب من 200 دولة بوقف ارتفاع درجات حرارة الأرض بوتيرة كافية لتجنب تغيرات مناخية كارثية. وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة في العالم مسؤولة عن الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.​​​​​​​

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة هي السبب في عدم استقرار التنمية العالمية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة هي السبب الأساسي لعدم استقرار التنمية العالمية. وأضاف بوتين أمام منتدى "دافوس" عبر الانترنت: "إن السبب الأساسي لعدم استقرار التنمية العالمية هو إلى حد كبير المشاكل الاجتماعية - الاقتصادية المتراكمة. لذلك، فإن القضية الرئيسية اليوم تكمن في كيفية بناء اسلوب للعمل ليس فقط لاستعادة الاقتصادات العالمية والوطنية المتأثرة بعواقب الوباء، ولكن لضمان أن يكون هذا التعافي مستداما على المدى الطويل". وتابع بوتين "لقد زاد الوباء من مشاكل عدم التوازن التي تراكمت بالفعل في العالم. هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هناك مخاطر من تزايد التناقضات ويمكن أن تظهر في جميع المجالات تقريبا". واضاف بوتين "بالطبع، لا توجد أوجه تشابه في التاريخ، لكن بعض الخبراء، وأنا أحترم رأيهم، يربطون الوضع الحالي بالثلاثينيات من القرن الماضي".