الجمهورية 28 / 1 / 2021

اوديغار معارأ الى ارسنال

أعلن ارسنال الإنكليزي عن تعزيز صفوفه بلاعب الوسط النروجي مارتن اوديغارد من ريال مدريد الاسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ابراهيموفيتش للوككو: هل عدت الى الفودو؟

عادت الصحافة الإيطالية الى تفاصيل الشجار الذي حصل في ربع نهائي الكأس بين مهاجم ميلان السويدي زلاتان ابراهيموفيتش وانتر البلجيكي روميلو لوكاكو وذلك في نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي حسمه الأخير ورفاقه.

سحب قرعة كأس الاتحاد الاسيوي

سحبت عبر تقنية فيديو الاتصال قرعة دور المجموعات للنسخة الاكبر من مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي بمشاركة 39 ناديا بعد رفع عدد الأندية من 36 مع اعتماد مجموعة إضافية لمنطقة الوسط.