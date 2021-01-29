TL

الأمن المهزوز مع كورونا القاتلة مع السياسة الضاغطة على الإقتصاد كارثة للفقراء الذين يزيد فقرهم حظر التجوال خصوصا وأنهم مياومون.

المنار

افتراضيا انطلقت الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا مع اطلاق المنصة الالكترونية من وزارة الصحة، وأيام قليلة تفصل عن بدء العملية فعليا في بارقة أمل لمحاربة الفيروس الذي تغلغل في كل مكان تقريبا. فهل ننجح كدولة وشعب في تحصين البلد باللقاحات بعدما سجل علينا كورونا نقاطا عالية في الوفيات والاصابات وفشلنا بالاهمال حينا والتفلت وعدم الالتزام احيانا في تحدي الاحتواء.

nbn

في السياسة لا شيء جديدا في ما يعنى بالتشكيل الحكومي الذي غرق على ما يبدو في وحول وحسابات الشارع الذي انفجر في غير منطقة ولا سيما طرابلس.

mtv

لبنان يتأرجح بين إنقلاب غير معلن على المؤسسات، وحرب غير معلنة وغير مسبوقة من المنظومة على الناس ، وسوء إدارة متعمد للشأن العام. الثلاثية الجهنمية هذه ، اوصلت الدولة الى الإفلاس، والشعب الى الفقر و المرض والموت ، وعزلت لبنان عن جواره العربي والعالم ، وسلمت قيده لقوة إقليمية استعملته كمحرقة في حروبها ولا تزال، وسلعة في كباشها و مشاريعها التفاوضية مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

NTV

يوم رابع وطرابلس توقع على ثورتها بالدم والغضب حرمانها تغلب على كل صوت سياسي وزعامتي سعى الى موطىء قدم من ساحاتها وتظاهراتها أعادت رمق تشرين وقبضاتها العابرة للاستشمار علت أصوات الترجيح السياسي والاتهام بالتحريك والتأليب لكن فقراء المدينة كان قهرهم أعلى وأكثر إقناعا من كل اللاعبين

وبين القنابل المسيلة للدموع كانت مطالب الناس مسيلة لدموع أكثر حرقة وكاد كل لبناني يقول : سجل انا طرابلسي. فماذا تنتظر السلطة من شعب وضع بين خيارين : الموت جوعا والموت بكورونا ؟

OTV

على وقع تبادل الاتهامات حول الأحداث المؤسفة في طرابلس، تمضي أيام اللبنانيين بطيئة في انتظار تطور خارجي حاسم، يرخي بظله الإيجابي، لا السلبي هذه المرة، على الوضع السياسي الداخلي، بدءا بتشكيل حكومة جديدة بناء على الميثاق والدستور ووحدة المعايير.

LBC

طرأ تطور بارز في مسألة المواجهة بين حاكم مصرف لبنان والحكم، ولو بشكل موارب وغير مباشر. النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ بجرم "الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة".

الميادين

أعلنت ​وزارة الصحة​ التركية تسجيل 7 آلاف و279 إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بالتالي عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى مليونين و457 ألفا و118 حالة.

الجزيرة

أشرف ملك ​المغرب​ ​محمد السادس​، في القصر الملكي بفاس، على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​). وبهذه المناسبة، تلقّى الملك المغربي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ"كوفيد 19".

العربية

أعلن ​الجيش المصري​ تنفيذ ​القوات​ البحرية ونظيرتها اليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي ب​البحر المتوسط​، مشيرا في بيان الى أن "التدريب تم باشتراك الفرقاطة المصرية "طابا" و​السفينة​ الحربية اليونانية (HS HYDRA F-452) عقب انتهاء زيارة ناجحة لميناء ​الإسكندرية​".