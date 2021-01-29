لبنان الحر

أشار رئيس حركة ​الإستقلال​ ميشال معوض،متوجها الى الأهالي في ​زغرتا الزاوية​، الى أنه "بتنا ​القضاء​ الأول في ​لبنان​ لناحية عدد الوفيات و​الإصابات​ ب​كورونا​، الذي فتك بنا وخسرنا رفاق وأعزاء كثر أعزي ذويهم وعائلاتهم، أستحلفكم بالله أن نلتزم بكل الإجراءات المطلوبة لنحمي أنفسنا وأحباءنا فلم نعد نحتمل الخسارات".

صوت لبنان

أشار رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ​لقاح كورونا​، ​عبد الرحمن البزري​، إلى أن اللجنة ستضع "معلومات بدءً من اليوم أو غداً، أكثر وضوحا عن أهمية اللقاح والتلقيح وفوائده وآثاره الجانبية، كي يكون قرار التلقيح مبني على معلومة أكيدة.

radio orient

شدّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، على أنّ "الناس موجوعة ومقهورة ومتعبة وتصرخ من ​الفقر​ والظلم في الساحات. "الناس بدها حكومة تحطّ البلد على سكّة الإنقاذ، وقرفانة أكتر منّي مِن التركيبات وكلام البعض التافه". حمى الله البلد وأهله".

اذاعة النور

أعرب النائب السابق ​إميل رحمة​ عن أسفه لـ"المشاهد الّتي كانت العاصمة الثانية ​طرابلس​ مسرحًا لها"، مشيرًا إلى أنّه "إذا كانت أسباب ​الفقر​ والعوز والحرمان ولّادة للاضطرابات، فإنّ من الحري ألّا تتحوّل الاعتراضات و​الاحتجاجات​ إلى أعمال عنف وتدمير

صوت المدى

علق النائب ​جميل السيد​، على "صرخة الناس في ​طرابلس​ وغيرها"، معتبرا أن "​فيروس كورونا​ مرض قد يقتل أو لا يقتل، لكن الجوع يقتل حتماً، ولا يمكن أن تحجز الجائع من دون أن تؤمّن له حاجاته".