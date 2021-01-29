اعتبر الاتحاد الأوروبي أن العمل على عودة الولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 يتطلب من بروكسل بذل جهود دبلوماسية كبيرة. وأوضح المتحدث أن مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل سيستمر في بذل كل الجهود الممكنة لضمان عودة واشنطن إلى الاتفاق وكذلك لحث طهران على احترام التزاماتها ضمنه.

عرض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على نظيره الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن "التأكد من الحقائق" بشأن الاتفاق النووي، ردا على تصريحاته الأخيرة بشأن الموضوع. وقال أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خرقت خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج طهران النووي (أي الاتفاق النووي) ومنعت صادرات الأغذية والأدوية إلى الإيرانيين وعاقبت الملتزمين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. وسأل "والآن من الذي يتعين عليه أن يتخذ الخطوة الأولى؟ لا تنس أبدا فشل الضغوط القصوى التي انتهجها ترامب".

أعلنت محكمة إقليم خوزستان في إيران تنفيذ حكم الإعدام في علي مطيري أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في الإقليم. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "تنفيذ الحكم جاء عقب إدانة الإرهابي بقتل اثنين من عناصر قوات التعبئة الباسيج، إثر هجوم مسلح نفذه ضد مقر القوات بمنطقة شيبان عام 2018".

أعلنت تركيا أن أجهزتها الاستخباراتية تسلمت قيادياً بارزاً في تنظيم الداعية المعارض فتح الله غولن، ويدعى احمد يغيت بعد إلقاء القبض عليه في شمال قبرص. ضمن عملية نفذتها الاستخبارات التركية بالتعاون مع شرطة "جمهورية شمال قبرص" التي لا تعترف بها أي دولة باستثناء تركيا نفسها.

أكدت وسائل إعلام رسمية تركية أن القراصنة الذين خطفوا 15 بحارا من سفينة شحن تركية في خليج غينيا السبت الماضي، أجروا أول اتصال مع شركة الشحن المالكة للسفينة لطلب فدية.

خلص استطلاع للرأي إلى أن مارين لوبان ستحظى بنفس الشعبية المتمتع بها الرئيس إيمانويل ماكرون، بحال وصولهما إلى الجولة النهائية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل.

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القوميين الاسكتلنديين بالتوقف عن الحديث إلى ما لا نهاية عن إجراء استفتاء آخر على الاستقلال. وتطالب رئيسة الحكومة الاسكتلندية نيكولا ستورجون منذ أشهر بإجراء استفتاء جديد حول تقرير المصير. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الاستقلاليين سيفوزون في هذا الاستفتاء الذي تعتزم رئيسة الوزراء تنظيمه بعد وباء كورونا.

أكدت الخارجية الروسية أنها استقبلت وفدا من حركة "طالبان" وصل العاصمة موسكو لمناقشة عملية تطبيع الأوضاع في أفغانستان. وأشارت الوزارة إلى أن وفد "طالبان" بدوره أبدى تأييده لتفعيل مساعي موسكو في مسار المصالحة الوطنية في أفغانستان، وقدر عاليا دور روسيا وقدرتها على مساعدة الشعب الأفغاني في بناء دولة سلمية تحظى بالاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية.

دعا السيناتور الجمهوري توم كوتون، السلطات الفيدرالية إلى سحب قوات الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، حيث لا يزال الآلاف منتشرين بسبب التهديدات المستمرة بالعنف السياسي. وقال إنه "مع اكتمال التنصيب وانحسار التهديدات، حان الوقت الآن لسحب هذه العناصر من العاصمة وإعادتهم إلى قواعدهم".

انسحب أكثر من 30 ألف أمريكي من الحزب الجمهوري خلال الأسابيع التي تلت اقتحام مبنى الكابيتول من قبل مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، وقالت صحيفة The Hill إن الموجة الهائلة من الانشقاقات عن الحزب هي في الواقع نزوح جماعي غير مسبوق يمكن أن يسبب مشاكل لحزب يحاول شق طريقه بعد خسارته السباق الرئاسي والأغلبية في مجلس الشيوخ.

فقد أثر مئات الروهينغا من مخيم للاجئين في إندونيسيا ويعتقد أنه تم تهريبهم إلى ماليزيا المجاورة، وقال المسؤول عن الروهينغا في لوكسوماوي "لا نعرف بعد إلى أين ذهبوا" مضيفا "ولكنهم سيهربون إذا وجدوا أي ثغرة للمغادرة لأن هذا هو هدفهم".وقال اسكندر ديوانتارا، الشريك المؤسس لصندوق غوتانيوي، المجموعة المدافعة عن اللاجئين ومقرها إندونيسيا، إن "السبب الرئيسي للرحيل الجماعي هو المشكلات الأمنية في المخيم".

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن وحدات القوات الخاصة في البلاد أوقفت محاولات "تفجير المنازل والشوارع"، كما كشفت قنوات اتصال توريد الذخيرة والمتفجرات. وسأل من أين جاءت الذخيرة والمتفجرات.. مشيراً إلى انه تم اعتقال الأشخاص الذين حاولو نقل المتفجرات عبر الحدود".

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وتشيان، على أن بكين تعتبر تايوان جزءا لا يتجرأ من أراضيها، وإن الأنشطة العسكرية الأخيرة التي مارسها الجيش الصيني في مضيق تايوان تمثل "إجراءات لازمة للتعامل مع الوضع الأمني الحالي هناك وحماية سيادة الدولة وأمنها القومي". وقال المتحدث إن "حفنة من الناس" فقط في تايوان يسعون إلى استقلال الجزيرة، وحذر من أن "من يلعب بالنار سيحرق نفسه"، مضيفا: "استقلال تايوان يعني الحرب".