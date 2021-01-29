الأخبار/ رضوان مرتضى

نقل عن مصادر قضائية قولها أنّ التحقيقات بيّنت للقاضية عون أنّ الفوضى تحكم سوق الدولار المدعوم وأنّ المسؤولين عنه فاتحين على حسابهم، حيث يعمد المصرف المركزي إلى منح الدولار المدعوم للصرافين لشراء مواد غذائية، لكن من دون تحديد وجهة استخدام هذه الأموال، ومن دون التقيّد بالغاية التي صُرِف لأجلها هذا الدولار.

الجمهورية/ عماد مرمل

راى أنه تبعاً لانطباعات احد العارفين بخفايا واقع طرابلس، انّ المشهد الحالي بات أقرب إلى بازل سياسي - ميداني، مكوّن من أجزاء عدة ومتداخلة، متوقعاً ان لا يكون طرف واحد هو المسؤول عن استثمار الغضب في عاصمة الشمال لحسابات سياسية، بل هناك على الأغلب تبادل للرسائل في اتجاهات عدة.

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن المصادر سياسية قولها بأنّه سيكون للثنائي الشيعي الذي دعم الحريري في مسألة إعادة التكليف لتشكيل الحكومة دوراً في التقريب في وجهات النظر بين جميع الأطراف، والدخول مجدّداً في أجواء التسوية لتسريع التأليف وتطبيق مندرجات المبادرة الفرنسية. فلا يجوز الإستمرار من دون التوافق، بل لا بدّ من حصوله ليتمكّن المسؤولون بعد ذلك من التوافق على دفتر شروط يتضمّن ما تنصّ عليه المبادرة الفرنسية وما تريده الأحزاب الكبرى، فضلاً عن الأحزاب كافة كونها ستُعطي أو لا تُعطي الثقة للحكومة في مجلس النوّاب.

نداء الوطن/ كلير شكر

نقلت عن العونيون قولهم أنّ التدهور الدراماتيكي الحاصل، قد تصعب معالجته في أشهر معدودة، ما يعني أنّ العهد قد ينتهي من دون أن يتمكن "التيار الوطني الحر" من تسطير انجازات تذكر في مجال الأزمة الاقتصادية - المالية التي تحتاج إلى جهود استثنائية وظروف محددة، لا تزال غير متوافرة، وفترات طويلة من العمل، قد لا تكون متاحة. ولهذا يؤكدون أنّ الضرب على وتر الضغوطات الشعبية والمالية لن يدفع رئيس الجمهورية إلى تقديم أي تنازل، ولن يتمكن خصومه من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لدفعه إلى التخلي عن المكتسبات السياسية التي حققها قبل توليه رئاسة الجمهورية، أي قبل العام 2016. وهذا ما يدفعهم إلى التأكيد: لا تراهنوا على ضعف ميشال عون. وينهي هؤلاء بالإشارة إلى أنّ كل التطورات تشي بأنّ العامل الخارجي هو الذي بات متحكماً بمسار الداخل اللبناني.