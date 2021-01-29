الوكالة الوطنية للإعلام

دياب أثار مع دل كول الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة وعرض مع كومار جاه وطراف آلية خطة التعافي والبناء والإصلاح

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية قائد قوة "اليونيفيل" في لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول ورئيس قسم الشؤون السياسية في القوة نيراج سينغ والمعاون العسكري للجنرال دل كول، في حضور منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الديبلوماسية السفير جبران صوفان. وأعلن المكتب الاعلامي في السرايا، "ان ديل كول اطلع الرئيس دياب على الوضع في منطقة عمليات قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وكالة الأناضول

الكاظمي يعلن مقتل والي تنظيم "داعش" بالعراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مقتل والي تنظيم "داعش" المكنى أبو ياسر العيساوي. وقال الكاظمي: "توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في تنظيم داعش أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية".

ولم يكشف الكاظمي تفاصيل إضافية عن مكان مقتل والي تنظيم داعش وطبيعة العملية. وكثف العراق حملاته لملاحقة فلول "داعش" على مدى الأيام القليلة الماضية، عقب تفجير انتحاري مزدوج، استهدف رواد سوق شعبي مكتظ وسط بغداد، ما أوقع 32 قتيلا و110 جرحى، في هجوم تبناه التنظيم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أمريكا تطالب القوات الإريترية بالانسحاب الفوري من الأراضي الإثيوبية

قالت الولايات المتحدة، إن على جميع القوات الإريترية مغادرة إقليم تيغراي المحاصر في إثيوبيا على الفور، مشيرة إلى وقوع انتهاكات في المنطقة المضطربة. وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات لوكالة "أسوشيتيد برس"، أن هناك تقارير موثوقة عن وقوع "أعمال نهب وعنف جنسي واعتداءات في مخيمات اللاجئين وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان". ونقلت "أسوشيتيد برس" عن شهود فروا من الإقليم، قولهم إن الجنود الإريتريين ينهبون المنازل ويقتلون الشبان ويعملون كسلطات محلية.