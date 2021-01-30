TL

شرارات الأحداث الملتهبة في طرابلس التي تطايرت في جهات لبنان الأربع، أصابت أول ما أصابت الوتر الملتهب أصلا ما بين بعبدا وبيت الوسط، فتجدد سجال التأليف والصلاحيات، بما يؤكد مجددا عمق الخلاف، ويشير إلى أن عملية التأليف دونها مسافات زمنية ومأزق مستحكم.

المنار

اخمدت حرائق طرابلس، وتلاشى دخانها الاسود ليكشف عن مشهد مأساوي في غاية التعقيد في المدينة الاكثر حرمانا على شاطىء المتوسط.

nbn

من تحت الرماد حرك حديث رئيس الجمهورية ميشال عون عن عدم تعاون الرئيس المكلف سعد الحريري معه لتشكيل الحكومة جمر الإشتباك.

mtv

عادة، في لبنان كل يوم فضيحة... أما اليوم فنحن أمام فضائح كثيرة لا تنتهي! الفضيحة الاولى: ما حصل في طرابلس

NTV

احرقت سرايا طرابلس ومبنى البلدية بمؤلفاتها وملفاتها ليلا... واستكمل قصر بعبدا إحراق السريا الحكومية وإلقاء المولوتوف السياسية على مؤلفها نهارا.

OTV

في المختصر المفيد، لن تكون ثمة حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي، المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته، تماما كما أكد بيان صادر عن قصر بعبدا اليوم، تعليقا على بيان لرئيس الحكومة المكلف في شأن مضمون الكلام المنقول عن رئيس الجمهورية في مقال صحافي.

LBC

على مستوى التحركات، مسعى بارز قام به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع دولة الإمارات العربية المتحدة، نجح فيه في تحقيق خرق على مستوى لبنانيين موقوفين في الإمارات، ويتوقع أن يتوج هذا النجاح في إطلاق نصف الموقوفين ووصولهم إلى بيروت في الساعات القليلة المقبلة...

الميادين

أعلن ​الرئيس الأفغاني​ ​أشرف غني​ أن "إدارة الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ سترسل فريقا إلى كابل لبحث مساعي إحلال ​السلام​ في ​أفغانستان​، وسيتم الحديث ايضاً بشأن كيفية إنعاش عملية السلام".

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​الكويت​ية، عن "إصدار ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "أسترازينيكاـ ​أوكسفورد​" المضاد لفيروس "كورونا"، سعيا منها في توفير الأمان وضمان ​سلامة​ المواطنين والمقيمين بالكويت من هذا الوباء".

العربية

نفى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "قلب تونس" أسامة الخليفي، صحة ما تردد عن نية الحزب سحب الثقة من ​رئيس الجمهورية​ ​قيس سعيد​"، موضحاً انه "لا صحّة لما يتم ترويجه من ​أخبار​ كاذبة عبر بعض الصفحات المأجورة حول نيّة الكتلة تقديم لائحة سحب ثقة من الرئيس".