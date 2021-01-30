لبنان الحر

أشار مستشار ​وزير الصحة​، علي روماني، الى أن 100 الف شخص تسجلوا في منصة أخذ اللقاحات المضادة لكورونا، "نصفهم في ​جبل لبنان​ وربعهم في ​بيروت​، والأعمار من فئة الـ50 و60 عاما سجلوا أكثر من أعمار الـ20، و50% من من سجل بالمنصة كان من أصحاب ​الأمراض​ المزمنة".

صوت لبنان

اكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​، في حديث تلفزيوني، انه "مع محاسبة اي مقصر في موقع المسؤولية، بشرط ان تكون المحاسبة شفافة وواضحة، ونرفض ان تكون على حساب الانتماء السياسي".

radio orient

علق وزير ​الإقتصاد​ والتجارة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​راوول نعمه​، على نقص آلات الأوكسيجين في ​لبنان​، مشيرا الى أنه "حسب الإحصاءات التي قمنا بها، نحن نعتقد أنه إن كان لدينا 2500 جهاز من الـ5 ليتر و1000 جهاز من الـ10 ليتر نستطيع سد النقص.

اذاعة النور

أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ الى ان "نسبة الفحوصات الايجابية على حالها بحدود 22 بالمئة، وبحسب تعريف ​منظمة الصحة العالمية​ ​الاقفال​ التام يجب أن يكون لثلاثة اسابيع وفي الايام الأربعة المقبلة من المفترض أن تظهر النتائج".

صوت المدى

أكد عضو تكتل "​​لبنان​​ القوي" النائب ​إدي معلوف، ان "قصر الجمهورية كان واضحاً بكلامه من خلال البيان الذي صدر عنه فهو شدد على انه لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي.