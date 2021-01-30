أعلن الاتحاد الأوروبي أن ممثله السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل سيصل العاصمة الروسية موسكو الأسبوع القادم بزيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2017.

قالت وزارة الداخلية البيلاروسية، إن رجال الأمن اعتقلوا مجموعة من الفوضويين داخل البلاد، ممولة من الخارج.وتضم 4 أشخاص، وتحمل اسم "العمل الثوري". وأشارت الوزارة، إلى أن نشاط المجموعة، كان يهدد وحدة وسلامة أراضي بيلاروس، ويهدف للاستيلاء على السلطة عن طريق الإرهاب.

أكدت حركة "طالبان" أنها تتوقع انسحاب كافة القوات الأجنبية المتبقية في أفغانستان قبل أواخر نيسان، محذرة الإدارة الأمريكية الجديدة من مخالفة الاتفاق المبرم في الدوحة.

أعلنت السلطات الصينية عن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بتهمة الفساد بحق لاي شياو مين، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة "تشاينا هوارونغ". وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في البلاد. وأدين لاي بتهم تلقي أو طلب رشاوى تتجاوز قيمتها 276 مليار دولار خلال فترة ما بين 2008 إلى 2018، عندما كان أيضا كبير منظمي المصارف في الصين، بالإضافة إلى اختلاس الأموال وتعدد الزوجات,وتعد قضية لاي من أكبر قضايا الفساد في تاريخ الصين.

قالت الصين إنها لن تعترف بجواز السفر البريطاني لسكان هونغ كونغ كوثيقة سفر صالحة أو وثيقة لتحديد الهوية ابتداء من 31 الحالي.

أكدت وسائل إعلام أمريكية أن الرجل الذي اكتسب شهرة واسعة بمشاركته في اقتحام الكابيتول مرتديا الفرو والقرنين قد يدلي بإفاداته ضمن محاكمة العزل بحق الرئيس السابق دونالد ترامب وقال ألبرت واتكنز، محامي جاكوب تشانسلي المعروف بـ"ذي القرنين" أو "فايكنغ الكابيتول"إن موكله كان في السابق مغرما تاما بترامب لكنه الآن يشعر بخيبة أمل إزاء الرئيس السابق بعد أن رفض الأخير العفو عنه وغيره من المشاركين في حادثة اقتحام الكابيتول. و"يشعر بأنه تعرض لخيانة من قبل الرئيس".

اتهمت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، السيناتور الجمهوري تيد كروز "بمحاولة قتلها" خلال اقتحام مبنى الكابيتول، ودعته إلى الاستقالة من مجلس الشيوخ. وتابعت: "لم تعتذر حتى عن الأذى الجسدي والعقلي الجسيم الذي سببته لشرطة الكابيتول وعمال الحراسة ولزملائك أعضاء الكونغرس".