الأخبار/ إبراهيم الأمين

قال أن لا أحد يحتاج الى درس في معرفة الوقائع الاجتماعية الصعبة لمدينة طرابلس، ولا أحد يحتاج الى شروحات حول الحاجة الى انتفاضة أو حتى انقلاب. لكنْ هناك حاجة إلى عدم التساهل مع الذين يحاولون اليوم، خطف المدينة وأخذها الى مواجهة نفسها فقط، إذ لا نتيجة عامّة لأي حركة من دون مشروع سياسي واضح. ولن تكون النتيجة سوى المزيد من العنف العدمي، الذي لا يشبه حتى دراما المنتحرين غضباً. وما يحصل اليوم يشير، وفق كل الحسابات العقلية، إلى أن لبنان مقبل على تحدّي اختبار الفوضى المناطقية التي قد يكون هناك من يحلم بتحويلها الى لحظة الاستغناء عن أي صلة بالدولة، وعندها سنبدأ نسمع عن العصيان المدني الشامل، وعن الحكومة المحلية الجديدة، وعن الإدارة المستقلة أو الموازية لمرافق الدولة، ومن ثم سنجد من يخرج أرنب الأمن الذاتي وهنا الطامّة الكبرى.

الجمهورية/ رنى سعرتي

قالت: تتعرّض الموازنة في هذه الحقبة للتشريح من قِبل اكثر من جهة وفريق. ولعلّ البارز فيها ما يتعلق بموظفي القطاع العام، ففي حين اعتبر البعض انّ البنود التي تتناول هذا الملف تتوخى الإصلاح، رأى آخرون انّها مجرد انتهاك لحقوق مكتسبة لا يمكن المسّ بها قبل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

الديار/ ناجي س. البستاني

قال أن ظاهرة إنطلاق بعض التظاهرات والإحتجاجات الشعبيّة وعمليّات قطع الطُرقات عادت في عدد من المناطق اللبنانيّة، إلى الواجهة من جديد، حيث تتجدّد التحرّكات بشكل يومي مع حلول الظلام. والسيناريو الأخطر شهدته وتشهده عاصمة الشمال، طرابلس، في ظلّ إتهامات مُتبادلة بين عدد من المسؤولين السياسيّين بإستغلال النقمة الشعبيّة على الأوضاع المُتدهورة، لتوجيه رسائل سياسيّة ناريّة. وقال شغب طرابلس قد يُغطّي لبنان ما لم تُعالج أسبابه بسرعة.

اللواء/ انطوان الأسمر

أوضح أن المعطيات الديبلوماسية الواردة الى بيروت تُظهر بعض البشائر. ذلك أن قراءة اولية لدينامية باريس المتجددة في المسألة اللبنانية تبيّن ان ثمة عملا تراكميا، بدأ فعلا، لإعادة إحياء المبادرة الفرنسية التي باتت تحظى تباعا بقبول دولي - فاتيكاني، ولا سيما أميركي، لم يكن متوفرا زمن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.