روسيا اليوم

عميد الدبلوماسية الأوروبية يزور موسكو الأسبوع القادم لأول مرة منذ سنوات

أعلن الاتحاد الأوروبي أن ممثله السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل سيصل العاصمة الروسية موسكو الأسبوع القادم بزيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2017. وذكرت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن بوريل سيصل روسيا في الرابع من فبراير وسيغادرها في السادس، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تتيح لعميد الدبلوماسية الأوروبية فرصة لإجراء مشاورات مفصلة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وغيره من المسؤولين في البلاد، قبل المشاورات الاستراتيجية التي من المقرر أن يجريها المجلس الأوروبي في مارس بشأن العلاقات مع موسكو.

روسيا اليوم

بعد واشنطن.. إيطاليا توقف صفقة لبيع الصواريخ إلى السعودية والإمارات

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة، أن بلاده أوقفت بيع آلاف الصواريخ للسعودية والإمارات، مشيرا إلى التزام روما باستعادة السلام في اليمن وبهدف حماية حقوق الإنسان. وقال دي مايو في بيان: "هذا عمل اعتبرناه ضروريا ورسالة سلام واضحة تأتي من بلدنا. بالنسبة لنا احترام حقوق الإنسان التزام لا ينفصم". من جهتها، قالت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، إن "قرار روما سيمنع بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية". وأضافت: "المبيعات المحظورة جزء من تخصيص إجمالي قدره 20 ألف صاروخ بقيمة تزيد عن 400 مليون يورو (485 مليون دولار) تم الاتفاق عليه في عام 2016 في ظل حكومة يسار الوسط بقيادة ماتيو رينزي". ويتعرض رينزي، الذي تسبب في انهيار الحكومة في روما هذا الأسبوع بسحب حزبه "إيطاليا فيفا" من التحالف، لانتقادات بسبب زيارته الأخيرة للسعودية. بدورهم، رحب نواب حركة "خمس نجوم" في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الإيطالية بالقرار الحكومي، مشيرين إلى أنه "سبق أن صوتت لجنة الشؤون الخارجية، هنا في مجلس النواب، في ديسمبر الماضي، لصالح تمديد تجميد بيع الطائرات والذخائر والصواريخ للسعودية والإمارات، ومواد عسكرية بالتأكيد تم استخدامها في الماضي لاستهداف السكان المدنيين في اليمن".