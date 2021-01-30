الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون ترأس اجتماع اطلاق خطة تمويل شبكة الأمان بقرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار: لمعاقبة من قام بأعمال الشغب في طرابلس وهم معروفون

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "السهر على ان يتم توزيع المبالغ التي تم رصدها من قبل البنك الدولي، عبر قرض قيمته 246 مليون دولار أميركي، ضمن اطار خطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي التي أعدتها الحكومة بكل شفافية وعدالة على الأسر الأكثر فقرا في لبنان، وذلك من دون انتقائية ولا استنسابية"، معتبرا انه "من ابسط الواجب ان تتم مساعدة هذه الأسر لتخطي المرحلة الصعبة الراهنة التي فاقمت من صعوباتها الأزمة الاقتصادية - المالية والأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي وباء كورونا". وشدد الرئيس عون على انه "في الوقت الذي نعمل فيه على مكافحة نتائج هذا الوباء خصوصا لجهة تحصين مناعة اللبنانيين عبر تأمين اللقاح المطلوب، فإننا سنواصل العمل بالتوازي من اجل تخطي المرحلة الاقتصادية الصعبة وآثارها على مختلف شرائح الشعب اللبناني، للانطلاق مجددا باتجاه التعافي والنهوض"، شاكرا "وقوف البنك الدولي الى جانب لبنان في هذه الظروف الدقيقة، وهو دليل ثقة متواصلة بلبنان وشعبه، كما بقدراته على النهوض مجددا من كبواته الاقتصادية والمالية". كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال الاجتماع الذي ترأسه، ظهر اليوم في القصر الجمهوري، لأطلاق خطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي من خلال قرض قدمه البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار".

وكالة الأناضول

أردوغان يفتح باب التعاون التكنولوجي مع شركات "إلون ماسك"

الرئيس التركي: ـ أشعر بالأمل لانخفاض أعداد الوفيات جراء كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أصدر تعليمات للتنسيق مع إلون ماسك، مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تيسلا" الأمريكيتين، لفتح أبواب التعاون التكنولوجي. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، وبعد يوم من الاتصال الهاتفي مع ماسك. وأشار أردوغان إلى إجرائه اتصالا هاتفيا مع ماسك، الخميس، قائلا: "بحثنا إمكانيات العمل المشترك، ولمتابعة ذلك كلفت أحدهم وسيكون على تواصل دائم مع إلون ماسك". ولفت إلى أنه التقى ماسك في المجمع الرئاسي بأنقرة، وأنهم تعاونوا معه في القضايا المتعلقة بأبحاث الفضاء، في إشارة إلى إطلاق شركة "سبيس إكس" للقمر الصناعي التركي السابع "توركسات 5A" إلى مداره، في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري. ونقل أردوغان عن ماسك، الذي تربع على عرش أغنى رجل في العالم، قوله: "أعمل كثيرا، وعندما أعمل كثيرا أربح". كما أعرب أردوغان عن شعوره بالأمل لانخفاض عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في تركيا مؤخرا. وقال: "ثمة تطورات سلبية تتعلق بالطفرة الجديدة لفيروس كورونا عبر العالم، إلا أنني أثق بأننا سنتجاوزها".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

"سبوتنيك لايت"... روسيا تعلن عن موعد طرح اللقاح الثالث "أحادي الجرعة" ضد فيروس كورونا

أعلن حساب "سبوتنيك V" عبر تويتر، اليوم، عن موعد إطلاق لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي الثالث "الأحادي الجرعة" ضد فيروس كورونا. وقال المطورون: "سنطلق لقاحًا من مكون واحد في فبراير/شباط المقبل أطلقنا عليه اسم "سبوتنيك لايت". وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن اليوم، عن تطوير لقاح "سبوتنيك لايت" المطور من قبل مركز "غامالي" للأوبئة. وفي ذلك قال مدير المركز القومي للبحوث في علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة"غامالي"، ألكسندر غونيزبرغ: "إن اللقاح الجديد، الذي تحدث عنه الرئيس، يجعل من الممكن تقديم حل وسط معين: "سبوتنيك لايت" سيعطي مناعة أقل على المدى الطويل من "سبوتنيك V"، ولكن بفضله، سيكون من الممكن إسقاط ذروة الحالات المصابة وتقليل الوفيات". يقول غونيزبرغ سيعمل هذا المكون بنسبة 100%، ولكن يختلف قليلاً بالنسبة لفئات مختلفة من الناس، بالنسبة للبعض، ستكون الكفاءة بنسبة 85%، والبعض الآخر ستكون مختلفة قليلاً. وأصدرت وزارة الصحة في روسيا الاتحادية، في يناير/كانون الثاني، تصريحًا لإجراء تجارب سريرية للقاح "سبوتنيك لايت" لفيروس كورونا. وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، في وقت سابق، إن "سبوتنيك V" ليس عقارًا واحدًا، ولكنه منصة لقاح.