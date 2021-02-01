نداء الوطن 28-1-2021

كمامة لبنانية تقتل "الكورونا"..!

عكف الباحث العلمي في الفيزياء وتكنولوجيا النانو الدكتور وسيم جابر عضو جمعية اللبنانيين المبدعين، على اختراع مادة معقمة عبر تقنية ال" نانو تكنولوجي" وأدخلها تصنيع كمامات طبية تقضي على فيروس كورونا بنسبة 100%، وتعد السلاح العالمي الأول القادر على الحد من انتشار الجائحة. تعتمد الكمامة الجديدة على آلية معينة من إدخال المادة الى البوليستير الخاص بالأنسجة، لتصبح متجانسة معه. فإذا خرج الفيروس من فم المصاب سيقتل فور وصوله الى أنسجة الكمامة الداخلية والامر سيان بالنسبة لانتقال العدوى من الجهة الخارجية لها.

النهار 28-1-2021

سانوفي الفرنسية تنتج لقاح فايزر-بايونتك وتواصل العمل على لقاحها الخاص التقليدي

أكد مدير الفرع الفرنسي ل"سانوفي" ان المختبر الفرنسي سينتج لقاح منافسه فازر-بايونتك المضاد لفيروس كورونا المستجد اعتباراً من الفصل الثاني من السنة الحالية في "سابقة" في قطاع إنتاج الدواء. ويواجه منتجو اللقاحات المرخص لها ضد كوفيد-19 صعوبات في الإنتاج على نطاق واسع. وأوضح أنه بينما تعمل اللقاحات الأخرى بتقنية الحمض النووي المرسل، فإن الشركة الفرنسية تعتمد تقنية البروتينات المولَفة، مع التأكيد ان اللقاح سيصل بحلول نهاية السنة.

الشرق الأوسط 1-2-2021

الذكاء الصناعي يحدد مزاج مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

توصل العلماء من جامعتين أميركيتين الى أمكانية توظيف الذكاء الصناعي في متابعة الحالة المزاجية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. واستخدم الباحثون أدوات إلكترونية لتحليل اللغة من اجل مراقبة البصمة الرقمية للمستخدمين، وبالتالي تحديد ما إذا كان مستخدم بعينه يشعر بالسرور أو بالحزن في أي وقت من الأوقات، كما استطاعوا من خلال معادلة خوارزمية متخصصة إعداد مقطع فيديو يوضح التباينات الشعورية للمستخدم خلال فترو زمنية معينة. وفي حال استخدام هذا المنهج العلمي بشكل أخلاقي وقانوني، مع الحفاظ على الخصوصية، فربما يتاح أساليب فهم العقل بطريقة حوسبية.

النهار 1-2-2021

انقلاب في زمن الوباء... الانفلونزا سجلت الرقم الأدنى في العالم منذ 130 عام

كشفت بيانات صحية، انقلاباً احدثه وباء كورونا، فالناس أصيبوا بالإنفلونزا بشكل أقل مقارنة بالعقود السابقة. ويرجح الخبراء أن هذا الامر يتعلق بحرص الناس على التعقيم والتعامل مع الأسطح ومصادر العدوى المحتملة. ويرى رئيس الكلية الملكية للأطباء العاملين في بريطانيا، أن هذا التراجع يتعلق أيضاً يتعلق بقيود التباعد الاجتماعي والتركيز في شكل كبير على النظافة، كما أن الناس تهافتوا لأخذ لقاحات مضادة للإنفلونزا بشكل أكبر هذا العام.