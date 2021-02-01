TL

كورونا يفتك بالبلاد والجوع يدق الأبواب، ويسجل 2139 إصابة جديدة بمقابل إحدى وخمسين حالة وفاة.

سياسيا، طرابلس عنوان المرحلة لمنع مخاطر الانزلاق للفوضى وتوفير معالجات اقتصادية، فيما اتصال الرئيس الفرنسي برئيس الجمهورية حرك التكهنات عن مسار إنعاش محاولات تأليف الحكومة،

المنار

إنه جيفري فيلتمان مجددا، وليس أي مسؤول أميركي آخر يمر من دون أثر تخريبي في المنطقة، ولا أي شخصية لا يؤخذ باعترافاته المتلاحقة حول فشل الإدارة الأميركية في سوريا…

nbn

لم يكن ينقص العالم المنكوب بكورونا، إلا أن يطل براسه فيروس آخر ليس أقل خطورة، فهل يتسبب (NIPAH) بجائحة كونية جديدة، انطلاقا من آسيا؟.

mtv

لم تنجح المنظومة في حرف الأنظار عن الكوارث والجرائم التي ترتكبها، بحصر المشكلة في طرابلس وتصويرها على أنها فجوة البركان وعين العاصفة. تخطىء المنظومة إن اعتقدت أنها بشرشفها الممزق الملوث بدم شعبها وغبار خراب الدولة، يمكن أن تغطي السموات بالقبوات.

NTV

الإشتباك السياسي على الأرض الحكومية.. يسير ومواجهات لم تهدا ميدانيا وساحتها طرابلس التي تجددت مطارداتها هذا المساء، مع المزيد من القنابل المسيلة للدموع. وقد زار وزير الداخلية مدينة طرابلس وعقد اجتماعا أمنيا في سرايا المدينة، وهو قال في اتصال مع الجديد: "إن هناك هدفا لإسقاط هيبة الدولة"، نافيا "وجود ستمئة عنصر من قوى الأمن في السرايا ولم تعط أمر التدخل" وقال: إن هذه العناصر لا تملك سوى العصي وليس الأسلحة متهما "مندسين تمولوا من "الله أعلم مين".

OTV

التدقيق الجنائي الآن مطلب أول، أما التدقيق السياسي في كل آن، فمطلب دائم. لكن، إذا كان التدقيق الجنائي الآن مطلبا أول، على الجهات المعنية في الدولة أن تنفذه، وعلى الجهات السياسية المعرقلة المعروفة أن تلتزم به فعلا مع القول، فالتدقيق السياسي في كل آن مطلب دائم، بل واجب دائم، على جميع المواطنات والمواطنين ان يواظبوا على آدائه.

LBC

هدنة أم التقاط أنفاس أم خوف من المجهول؟، هذا هو واقع طرابلس اليوم. فبعد الأيام الأربعة العصيبة، تتوالى المحاولات للتهدئة، ولكن وفق أي أسس؟. ما بعد ليلة الحرائق ليس كما قبلها...كم هائل من علامات الإستفهام حول الظروف والخلفيات، لكن التحقيقات ما زالت في البداية، وبحسب مصدر في التحقيق فإن دوافع الموقوفين وارتباطاتهم لم تتضح بعد تماما.

الميادين

عودة التظاهرات إلى مدن فرنسية عدة بسبب قانون "الأمن الشامل" الذي يقيّد تصوير عناصر الشرطة خلال أدائهم مهماتهم، وضد تقييد الحريات بسبب إجراءات قيود فيروس كورونا.

الجزيرة

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي -في تغريدات نشرها على موقع تويتر- اعتماد الإمارات تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية لفئات مختلفة.

العربية

تركيا تقول إنها ستسهم بشكل بناء في المباحثات مع اليونان وتتطلع لعلاقات جيدة مع إدارة بايدن.