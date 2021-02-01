لبنان الحر

توفي النائب ميشال المر عن عمر ناهز الـ89 سنة اثر اصابته بفيروس كورونا، وبعد غياب عن الساحة السياسية والعامة استمر قرابة عامين.

صوت لبنان

لفت النائب عاصم عراجي الى معايير عدة يجب الاعتماد عليها من أجل تمديد الاقفال وهي نسبة الاصابات والوفيات وعدد الاسرة الشاغرة. واضاف: في ٥ شباط يجب تقييم الوضع. وقال: عدد الاصابات بكورونا ما زال مرتفعا والاقفال كان مجديا، مضيفا: فتح البلد يجب ان يتم بطريقة مدروسة وليس بشكل عشوائي لان ذلك يزيد من الاصابات.

radio orient

زار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي بلدية طرابلس على رأس وفد من القادة الامنيين، وكان في استقباله رئيس البلدية الدكتور رياض. وجال فهمي في أرجاء البلدية، واطلع على حجم الأضرار وهول الكارثة التي حلت بالقصر البلدي، وغادر دون الادلاء بأي تصريح.

اذاعة النور

نظمت جمعية "الاستقامة الخيرية الإسلامية العالمية"، بالتعاون مع الشيخ نبهان مقرشي في سلطنة عمان، "قوافل الخير" لمخيمات سهل عكار، فوزعت الفرش والمواد الغذائية والمازوت للتدفئة على 400 عائلة نازحة، بإشراف المتحدث باسمهم الشيخ أبو مصعب نعوس. كذلك، وزعت المساعدات عينها على مخيمات مماثلة في المنطقة.

صوت المدى

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله عن زيادة التفهّم الحكومي لضرورة اعطاء المزيد من الاستثناءات لاعادة فتح المصانع المقفلة لما يحقّق هذا القرار من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد والأمن الصحّي والغذائي والاجتماعي، مثمّناً دور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب على هذا الصعيد. وكشف أن التعاون بين رئاسة الحكومة ووزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين أدّى في الأيّام القليلة الماضية إلى اعادة فتح عدد لا بأس به من المصانع تشغّل نحو خمسة آلاف عامل وموظّف.