اعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن موقف إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، حيال إيران، "مخيب للآمال", وأكد قاليباف أنه يتعين على إدارة بايدن "إلغاء العقوبات بشكل فاعل، بدلا من وضع شروط مسبقة لتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي"، لافتا إلى أنه "إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة تؤمن بالاتفاق النووي، عليها أن تثبت التزامها به بشكل عملي".

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "طهران مستعدة لتسهيل الحوار بين الحكومة الأفغانية وطالبان". وخلال استقبال ظريف لوفد من الحركة برئاسة ملا عبدالغني برادر، الذي يزور إيران حاليا، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن ارتياحه لفكرة تشكيل حكومة شاملة مؤلفة من كل الجماعات العرقية والسياسية في أفغانستان, وقدم وفد "طالبان" في بداية اللقاء، تقريرا عن عملية السلام والمحادثات الأفغانية، لافتا إلى أن "العلاقات الإيرانية الأفغانية كانت دائما قائمة على الصداقة وحسن الجوار، وأنه مع إحلال السلام في أفغانستان، فإن العلاقات بين البلدين سوف تنمو أکثر من السابق".

قالت الخارجية الروسية، إن موسكو تأمل بعدم حدوث تراجع في التسوية الأفغانية في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. ورات انه "من المحتمل أن يؤثر تغيير الإدارة الأمريكية على عملية التسوية السلمية للوضع في أفغانستان. ولا نستبعد أن يجري بايدن تعديلات على قرار الإدارة السابقة بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان".

قال أربعة من كبار المسؤولين في حلف شمال الأطلسي لوكالة "رويترز"، إن القوات الدولية تخطط للبقاء في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي الذي ينص عليه اتفاق "طالبان" مع واشنطن، في ايار المقبل, وقال أحد المسؤولين في حلف شمال الأطلسي انه "مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ستكون هناك تعديلات في السياسة، وسيتم التعامل مع شعور الانسحاب المتسرع الذي كان سائدا، ويمكن أن نرى استراتيجية خروج محسوبة بشكل أكبر".

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الحديث الهاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، اتسم بالطابع العملي البراغماتي. وانهما اتفقا على أن وجود الخلافات لا ينبغي أن يعني غياب الحوار، بل على العكس من ذلك، يؤكد أن هذه الخلافات تتطلب الحوار المكثف بين البلدين.

اعتبر وزير الشؤون الأوروبية في الخارجية الألمانية مايكل روث، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي، إجراء حوار مع روسيا، وألا يحاول عزل نفسه عنها، رغم كل الخلافات. وأكد الوزير، أن الاتحاد الأوروبي يهمه استراتيجيا، تطوير الحوار مع موسكو. وشدد على أنه لا يمكن التغلب على العديد من التحديات الدولية، إلا من خلال التعاون مع روسيا. وقال: "ويشمل ذلك النزاعات في العديد من الدول، ومن بينها أوكرانيا وبيلاروس وسوريا وليبيا، وكذلك موضوع المراقبة الدولية على التسلح ونزع السلاح، وكذلك في مجال الرعاية الصحية".