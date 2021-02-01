ذكر "المرصد السوري المعارض ومقره في بريطانيا، أن عددا من عناصر "فرقة الحمزة" قتلوا برصاص قناصين من قوات "مجلس الباب العسكري" الكردي على محور حزوان غرب مدينة الباب.

وذكر "المرصد السوري المعارض، ومقره في بريطانيا، خلف ستة قتلى منهم امرأتان وطفلة ونحو 30 جريحا من المدنيين. وحصل الانفجار في مكان مكتظ بالمواطنين قرب المركز الثقافي على مقربة من مقر "الحكومة السورية المؤقتة" المعارضة.

أفادت وكالة "سانا" بمقتل شخص وجرح أربعة آخرين من أهالي الحسكة المشاركين في الاحتجاجات على حصار تفرضه (قسد) على مركز المدينة. وأطلقت عناصر قسد الرصاص على المحتجين، كما أقامت عددا من الحواجز في المدينة ونشرت مسلحيها في أحيائها واختطفت عددا من المدنيين. وتشهد المدينة منذ أيام توترا بسبب حصار تفرضه قسد على المدينة، (إضافة إلى حصار على حيي: طي وحلكو في مدينة القامشلي)، ومنعت فيه إدخال المواد الغذائية وحتى صهاريج المياه.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، عن إصابة رئيس "مجلس دير الزور المدني" ومقتل اثنين من مرافقيه بإطلاق نار على موكبه من عناصر أحد حواجز "قسد". وذكر بيان صدر عن القيادة العامة لـ"قسد"، أنه "أثناء قيام الترافيك العسكري بدورياته المعتادة بريف الرقة الشرقي، قام موكب مؤلف من ثلاثة سيارات بالمرور عبر الحاجر العسكري دون التمهل، مما دفع عناصر الحاجز إلى إطلاق النار للاشتباه بهم حسب الإفادات الأولية لعناصر الحاجز".

أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف 8 أشخاص بجرم "التواصل والتعامل مع مواقع الكترونية مشبوهة "لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام" واستنادا إلى قانون الجريمة المعلوماتية.وبينهم الإعلامية في الهيئة العامة للإذاعة والتفزيون، هالة الجرف، وأضافت أنهم "اعترفوا بإقدامهم على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة".