الديار/هيام عيد

نقلت عن أوساط النيابية قولها إن الوضع الميداني أصبح دقيقاً، وأنه يتّجه إلى أن يصبح خطراً في حال لم يتم تطويق كل ملابسات وخلفيات أحداث الشغب، خصوصاً وأن كل القوى السياسية من دون استثناء، وحتى مجموعات "الثوار" والحراك المدني، قد كشفوا عن أن الذين افتعلوا الإشكالات الأمنية ليسوا من صفوفهم وبعضهم قد لا يكون من مدينة طرابلس، وإن كان من بلدات شمالية قريبة. كذلك، فإن العنوان الأساسي للحركة في الشارع لم يتبدل.

الأخبار/ ميسم رزق

رأت أن معطيات الموجودة تفيد بأن زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للإمارات لم تُكن محصورة بملف الموقوفين، بل أيضاً بالملف اللبناني ككل، وتحديداً الحكومة، فكانَ لافتاً انفتاح المسؤولين الإماراتيين في ما خصّ مقاربتهم لمجمل الوضع اللبناني، وفي موضوع الحكومة، على قاعدة إيجاد مخرج سريع لها.

نداء الوطن/كلير شكر

نقلت عن نائب من كتلة المستقبل قوله إنّ الأجواء الدولية، وتحديداً التقارب الأميركي الفرنسي والذي تجلى في الاتصال الأول من نوعه بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفلرنسي ايمانويل ماكرون، من شأنه أن يساهم في تبريد المناخ المحيط بالملف اللبناني، وبالتالي سيكون بمقدور الإدارة الفرنسية أن تعمل على تنفيذ مبادرتها والتخفيف من ثقل الحصار المضروب حول لبنان، مشيراً إلى أنّ كلام الرئيس الفرنسي عاد ليثبت من جديد أنّ طرح بلاده هو الممر الإلزامي الوحيد المتاح أمام لبنان للجم الانهيار والحؤول دون حصول الانفجار الكبير.

اللواء/ غاصب المختار

رأى أن بات واضحاً من خلال الأحداث الأخيرة التي حصلت في الشمال أن هناك طرفاً يريد توجيه رسائل إلى طرف آخر، وان هناك طرفاً ربما إقليمي يريد أن يُثِبّت أقدامه في عاصمة الشمال من بوابات أحياء الفقراء، على امل الوصول إلى بوابات أخرى في مناطق أخرى ولإحداث التوترات تحت عناوين مطلبية معيشية.