الوكالة الوطنية للإعلام

وصول أول لبناني مفرج عنه من الامارات الى مطار بيروت

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" أن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط، وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت آتية من دبي، وتقل على متنها المواطن اللبناني زيد الضيقة، وهو أول اللبنانيين ال 11 الذين أدت وساطة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مع السلطات الإماراتية، الى إطلاقهم وإعادتهم الى لبنان.

الوكالة الوطنية للإعلام

حسن من دير الأحمر: مرجعيتنا وخلفيتنا وطنية عنوانها المحبة ولا يعوق عملنا أي اعتبارات

افتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، قسما لمرضى كورونا في مستشفى المحبة في بلدة دير الأحمر، في حضور النائب الدكتور أنطوان حبشي، راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان فخري، رئيس بلدية دير الأحمر لطيف القزح، رئيس بلدية عيناتا ميشال رحمة، رئيس بلدية بشوات حميد كيروز، معاون مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" هاني فخر الدين، المدير الإداري لمستشفى المحبة الأب يوحنا مارون، ومدير قسم كورونا الدكتور نديم الليطاني.

بعد الجولة الميدانية في أقسام المستشفى والإطلاع على تجهيز قسم كورونا، تحدث النائب حبشي، فقال: "قبل ثلاثة أشهر وجهت لمعاليك دعوة لبيتها في غضون 24 ساعة، فكانت الزيارة الأولى لهذا المركز في أول تشرين الثاني الماضي، ونحن اليوم معك وفي حضور المطران رحمة نفتتح قسم كورونا في مستشفى المحبة في دير الأحمر، الذي سيكون جاهزا اعتبارا من يوم غد لاستقبال المرضى".

وكالة الأناضول

متحدث الرئاسة التركية: نأمل في طي حقبة الصراع بليبيا سريعا

أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عن أمله في طي حقبة الصراع وتأسيس إدارة جديدة وحكومة انتقالية في ليبيا بأقرب وقت ممكن. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته افتراضيا في فعالية محلية عن "مبادئ وأولويات السياسة الخارجية التركية"، نظمتها عدة مؤسسات تركية. وقال قالن إن تركيا ستواصل دعم المحادثات الليبية، مضيفا: "سنواصل تقديم كافة أشكال المساهمات لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون". وأردف: "نأمل بتأسيس نموذج جديد للإدارة وحكومة انتقالية في ليبيا بأسرع وقت ممكن، وطي حقبة الصراع بشكل كامل". واستطرد: "ليبيا دولة ذات إمكانات وقدرات كبيرة ولديها قوة بشرية مدربة، وإذا استغلت تلك الإمكانات بشكل صحيح، فإنها ستنهض اقتصاديا وتحقق أمنها وتصبح دولة قوية ومؤثرة في شمال إفريقيا". وفيما يتعلق بالمصالحة الخليجية، أشار قالن إلى بدء عملية التطبيع بالمنطقة وخاصة في الخليج مع رفع الحصار عن قطر قبل نحو شهر. وأضاف: "نرحب بذلك، ونعتبر أن المصالحة فرصة مهمة لدول الخليج لمعالجة المشاكل الإقليمية عبر دعم بعضها البعض بالتشاور والتنسيق فيما بينها".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو تطالب واشنطن بوقف التدخل في شؤون روسيا الداخلية

طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، الولايات المتحدة بوقف التدخل في شؤون روسيا الداخلية. وقالت الخارجية في بيان لها: "إن التدخل الأمريكي الفظ في الشؤون الداخلية لروسيا حقيقة قائمة، كما هو الحال مع "الترويج" المزيف والدعوات لتجمعات وحملات غير مرخصة لها عبر منصات الإنترنت التي تسيطر عليها واشنطن"، مضيفة "دعم وزير الخارجية أنتوني بلينكين لخرق القانون هو تأكيد آخر على دور واشنطن من وراء الكواليس". وشددت الخارجية الروسية "ليس هناك شك في أن الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاحتجاجات هي جزء من استراتيجية احتواء روسيا"، مطالبة في هذا الصدد "بوقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة". وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت يوم الخميس الماضي، أن موسكو تعرض على الشركاء الغربيين التركيز على حل مشاكلهم الخاصة بهم والتعاون مع روسيا، وليس الانتقاد. يذكر أن فعاليات احتجاجية غير مصرح بها حدثت في مختلف المدن الروسية اليوم الأحد ويوم السبت الماضي، كان أنصار أليكسي نافالني قد دعوا إلى المشاركة فيها.

أن يكون رئيس السلطة القضائية رئيسا للسلطة التنفيذية في ذات الوقت؟، وكيف سيكون حال القضاء إذا لم يفز في الانتخابات ولم يمنح الثقة ؟ أو إذا فقد ثقة نواب الشعب؟