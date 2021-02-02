الجزيرة - السعودية

انطلاق مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الأول

انطلق تمرين (رماح النصر 1) في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، كأول تمرين يقام في مركز الحرب الجوي منذ تدشينه على يد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عام 1440 هجري.

يساهم هذا التمرين في تطوير قدرات قواتنا، من خلال توحيد المفاهيم، وزيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك، كما يساهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية لجميع الأطقم الجوية والفنية والمساندة من خلال تطبيق أفضل المهارات والتكتيكات والإجراءات الملائمة لمختلف السيناريوهات في بيئة عمل حقيقية.

سيتمكن المشاركون في هذا التمرين من التخطيط والتنفيذ لعمليات عسكرية مشتركة مع أفرع القوات المسلحة، في عمل متناغم ومتكامل على المستوى العملياتي والتكتيكي، باستخدام أحدث الأنظمة والقدرات، وسيناريوهات تحاكي بيئة التهديد الحقيقي.

أخبار الخليج - البحرين

خلو العيادات الخارجية بالسلمانية بعد تطبيق المواعيد الهاتفية

علمت "أخبار الخليج" من مصادرها الخاصة بأن إدارة مجمع السلمانية الطبي أوقفت جميع العمليات الجراحية واقتصر إجراؤها على الطارئة منها فقط، كما تقرر أيضا تعليق إجازات الأطباء حتى إشعار آخر؛ يأتي ذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا "كوفيد-19" وزيادة عدد الحالات المكتشفة في المجتمع البحريني خلال اليومين الماضيين.

وفي ذات السياق خلت قاعات انتظار العيادات الخارجية بالمجمع من المراجعين والمرضى بشكل لافت بعد تطبيق قرار تقديم الاستشارات الطبية لمواعيد المتابعة في عدد من العيادات الخارجية، عبر الهاتف أو الاستشارة عن بعد، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وفي طفرة استثنائية سجلت مملكة البحرين الأول أعلى رقم للحالات الجديدة المصابة بكورونا منذ خمس أشهر؛ اذ رصدت وزارة الصحة 655 حالة قائمة جديدة منها 237 حالة لعمالة وافدة، و411 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و7 حالات قادمة من الخارج، وتعافي 212 حالة.

وسبق أن أعلن مجمع السلمانية الطبي أن الاستشارات الطبية لمواعيد المتابعة في عدد من العيادات الخارجية، ستكون عبر الهاتف أو الاستشارة عن بعد، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ فيما يشمل القرار عيادة الجهاز الهضمي، وعيادة الجلدية، وعيادة الغدد الصماء والسكري، وعيادة الروماتيزم، وعيادة المسالك البولية، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وعيادة أمراض النساء، وعيادة العيون، مشيرا إلى أن المواعيد لن يشمل الحالات الجديدة المحولة من المراكز الصحية التي ينبغي فحصها بشكل مباشر من قِبل الطبيب المختص.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً على سلامة وصحة كل من المرضى والمراجعين والموظفين في مجمع السلمانية الطبي، وذلك في إطار تطوير منظومة الخدمات الصحية التي يقدمها مجمع السلمانية الطبي والتزامه بالتوجيهات الوقائية من انتشار فيروس كورونا.