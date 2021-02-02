الديار/محمد علوش

نقل عن مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان، ولكن ليس قريباً، وهو يريد أن يلتقي خلال زيارته رئيساً أصيلاً للحكومة، لا رئيساً مكلّفاً، ورئيس حكومة تصريف أعمال، مشيرة إلى أن الفرنسيين وجدوا أن المشكلة الحكومية في لبنان ليست خارجية وحسب، فبعد أن حشدوا التأييد الخارجي لمبادرتهم، سيحاولون حشد التأييد الداخلي لها.

الديار/ناجي البستاني

نقل عن أوساط سياسيّة مُطلعة قولها أنّه بمُوازاة الاتصالات الفرنسيّة، تجري خلف الكواليس في لبنان، مُحاولات لكسر حال المُراوحة، من جانب أكثر من وسيط، لا سيّما من قبل مدير عام الأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم. وأضافت أنّه من بين الاقتراحات التي نُقلت إلى الأطراف المَعنيّة، اقتراح يتضمّن تقديم تنازلات مُتبادلة بشكل يُمكن أن يفتح الباب أمام تشكيل الحُكومة.

الشرق/تيريز القسيس صعب

نقلت عن ديبلوماسي فرنسي قوله أن فرنسا لن تتراجع عن تعهداتها في مساعدة لبنان، فهي وعدت اللبنانيين وستظل على وعدها، لكن هذا لا يعني إطلاقا أن من واجبها هي أن تضع نفسها مكان اللبنانيين وتفاوض عنهم. وأشار في الوقت عينه أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت لن تحصل ما لم تشهد التطورات الداخلية تحسنا أو نيات جدية من قبل المسؤولين اللبنانيين.

نداء الوطن/غادة حلاوي

رأت إن السجالات متنقلة وعقبات تزيد ولا تنقص مع مرور الوقت ما يوحي باستحالة تشكيل حكومة في وقت قريب، وهذا يعزز الشكوك بأن الحكومة وان كانت ستشكل في نهاية المطاف فليس مؤكداً أن تكون برئاسة سعد الحريري. وقالت إن أمل وحيد يعلق عليه البعض وهو المساعي الفرنسية والاتصالات المتواصلة في محاولة لتعبيد طريق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، والتي لن تحصل قبل تفويض أميركي واضح وضمانات داخلية بالحلحلة هذا في حال حصلت.

اللواء/ معروف الداعوق

نقل عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى قولها إن ملف تشكيل الحكومة اللبنانية كان موضع بحث ونقاش بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الذي زار موسكو مؤخراً، وألح الجانب الروسي على روحاني خلال المباحثات على ضرورة قيام طهران بالمساعدة لتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكداً دعم بلاده للرئيس سعد الحريري في مهمته لتشكيل هذه الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي تتولى مهمة معالجة الأزمات المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.