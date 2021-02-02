وكالة الأناضول

مناورات شتوية بين القوات التركية والأذربيجانية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، عن مناورات شتوية تشارك فيها القوات التركية والأذربيجانية، في ولاية قارص شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المناورات الشتوية تنطلق اليوم وتستمر حتى 12 شباط الجاري. وأضاف البيان أن القوات التركية نفذت رشقات من قذائف الهاون في إطار التحضيرات من أجل المناورات.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الكرملين: قام الصحفيون بتغطية الاحتجاجات في روسيا... ولم يعيقهم أحد

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام قاموا بتغطية الاحتجاجات غير المرخصة أمس الأحد، دون تعرضهم لمضايقات من قبل قوات الأمن.

وقال بيسكوف اليوم الاثنين "بشكل عام، عمل الصحفيون بشكل جيد للغاية، لقد كانوا يرتدون سترات ولم يعيقهم أحد".

ونُظمت احتجاجات غير مصرح بها في المدن الروسية يومي 23 و 31 كانون الثاني الجاري حيث دعا أنصار المدون أليكسي نافالني المواطنين للخروج في مظاهرات.

وأعلنت شرطة موسكو أمس، إنه سيتم إغلاق سبعة محطات مترو العاصمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تغيير طرق النقل البري في مركز العاصمة.

وقد حذرت وزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعي العام حينها من مسؤولية المنظمين والمشاركين العاديين في الأعمال غير المصرحة، كما قام مكتب النائب العام بحظر الدعوات الموزعة على الإنترنت للحضور إلى مثل هذه الأنشطة.