التواطؤ مع المفسدين - مايكل يونغ – 2/2/2021

نقل عن الباحث الزائر في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ديفيد لينفيلد، وجهة نظره بأن الولايات المتحدة وسواها من الجهات المانحة الدولية مارست نفوذًا كبيرًا وخصّصت موارد طائلة من أجل الدفع باتجاه التحرير الاقتصادي في الشرق الأوسط، في حين أنها أبدت تردّدًا في التركيز بالدرجة نفسها على الإصلاحات السياسية. وما أقصده بالإصلاحات السياسية هو تعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز صلاحيات المسؤولين المنتخَبين. وقد برّر الأفرقاء الدوليون لجوءهم إلى هذه المقاربة عبر الإشارة، من جملة تبريرات أخرى، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تُشكّل وسيلة أفضل لإرساء الاستقرار، وإلى أنها تنطوي على مخاطر أقل مقارنةً مع التغييرات السياسية. ولكنني أرى أن الأحداث الأخيرة في المنطقة تشي بأن هذه السياسات تزيد احتمالات حدوث تغيير عنيف وفجائي بدلًا من خفضها.

طائرات بدون طيار فوق الرياض: كشف تكتيكات شبكة التهديد الإيرانية - مايكل نايتس – 29/1/2021

قال أنه لم يتمّ بعد الكشف عن معظم التفاصيل المحيطة بآخر حادثتيْ اختراق طائرات بدون طيار للمجال الجوي السعودي، وهو أمر محير وغير اعتيادي على السواء. ومع ذلك، هناك جانب واحد من الحادثتين لا لبس فيه، وهو ردود الفعل المنسقة لشبكات الحملات الدعائية المدعومة من إيران التي جاءت في أعقابهما مباشرة. وتشير ردود الفعل هذه وعوامل أخرى إلى تنامي تركيز إيران والميليشيات على دول الخليج، والرغبة في اختبار التضامن الأمريكي السعودي بعناية، والطبيعة متعددة الاتجاهات بشكل متزايد لتهديد الطائرات المسيّرة والصواريخ ضد المنشآت الأمريكية وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

الانتظارات العربية زمن بايدن بين أحلام التحرر وواقعية المصالح الامريكية -28/1/2021

على الصعيد العربي وإذا سلمنا بقناعة الإدارة الامريكية الجديدة في دعم الديمقراطية على الصعيد الدولي فإن المستفيد أولا هي التجارب الديمقراطية التي فشل أغلبها زمن ترامب وأيضا الثورات الربيع العربي التي فرض عليها الحصار حتى أصبحت خريفا تخشاه الشعوب العربية لإفراغه من أهدافه النبيلة في التحرر وانتهاج الديمقراطية وإحقاق الحريات وحقوق الانسان ومن ثمة ربطه بالحروب والإرهاب.ولعل هذا التمشي بدأت اليمن تستفيد منه منذ تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد حيث تعهّد فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن "بإعادة النظر فورا" في قرار تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، وبوقف الدعم العسكري للسعودية في حربها ضد الجماعة في اليمن. كما ان التقارب القطري المصري والمصالحة المصرية السعودية هي محاولة استباقية للتوقي من موجة الديمقراطية الجديدة ورياحها التي تنتظرها الشعوب العربية بفارغ الصبر وهي التي لو لا انحياز الدول الغربية لأنظمتها المستبدة لانتفضت ولما بقيت يوما واحدا تتفرج على مصيرها المرتهن. أما في خصوص الصراع العربي الاسرائيلي فإنه من البداهة أن لا تتخلى أمريكا على حليفتها الاستراتيجية إسرائيل، ولكن كما يقول وليد سالم في صحيفة "عرب "48 إن "الضربة التي تلقتها صفقة القرن كمرجعية للتفاوض الفلسطيني الإسرائيلي بعد خسارة ترامب في الانتخابات الأمريكية، ونجاح بايدن، الذي سيعود للسياسة الأمريكية التقليدية التي تطالب بتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطرح إقامة دولة فلسطينية ببعض المقاييس التي لا ترقى لما يريده الشعب الفلسطيني، ولكنها في الوقت ذاته تتجاوز ما نصت عليه صفقة القرن من قيود، تجعل إقامة هذه الدولة غير ممكنة". ويعد بايدن عند عديد المحللين "داعماً مخلصاً، ومدافعاً قديماً عن إسرائيل، غير أنه من غير المرجح أن يتبنى سياسات إدارة ترامب تجاه الفلسطينيين. فالجناح اليساري داخل الحزب الديمقراطي-والذي بات له دور مؤثر على صعيد السياسة الخارجية يدفع باتجاه القيام بدور أكبر لحماية الحقوق الفلسطينية". وفي الأخير تبقى الكلمة الفصل دائما بيد الشعوب لأن الحرية لا توهب وإنما تقتلع بأظافر النضال والكفاح.