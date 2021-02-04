الوكالة الوطنية للإعلام

رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى بري: سنبقى دائماً إلى جانب لبنان

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه أشار فيها إلى أن "المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان جراء الصعوبات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتي تترافق مع التوترات الإقليمية في المنطقة تتطلب توازناً بين تطلعات الاجيال الصاعدة والاصلاحات"، منوهاً بـ"الدور البارز والمهم الذي يضطلع به الرئيس بري في هذا الإطار كرئيس للسلطة التشريعية".

وكالة الأناضول

إثيوبيا: بناء سد النهضة يجرى "على قدم وساق" كما هو مخطط

أعلنت السلطات الإثيوبية، أن أعمال تشييد "سد النهضة" تجرى على قدم وساق كما هو مخطط لها مسبقاً. جاء ذلك في تصريح لوزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي، على هامش زيارة لموقع بناء السد لتقييم تقدم عملية البناء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية. وقال بيكيلي: "بناء سد النهضة يتم كما هو مخطط له، وحالة البناء جارية على قدم وساق". وأضاف: "دعم الإثيوبيين في الداخل والخارج لسد النهضة في أفضل حالاته". وتأتي تصريحات الوزير الإثيوبي، غداة تحذير وزير الري السوداني ياسر عباس، من استمرار ما سماه بـ"الإجراءات الأحادية لملء سد النهضة الإثيوبي للعام الثاني".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تحديد مدة اعتقال رئيس ميانمار وزعيمة الحزب الديمقراطي

وجهت شرطة ميانمار اتهامات لرئيس ميانمار وين مينت وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" أونغ سان سوكي، بموجب مادتين من القانون. وقال الناطق باسم لجنة الإعلام المركزي في الحزب، تشجي تو، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "تم توجيه اتهام لأونغ سان سو كي بانتهاك قوانين الاستيراد والتصدير واتُهم الرئيس وين مينت بانتهاك قانون منع الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ ومكافحتها". وأضاف "ووفقاً لمصادر موثوقة، أصدرت المحكمة، أوامر باعتقال الزعيمين لمدة 14 يوماً، من 1 إلى 15 شباط".