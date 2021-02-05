الديار 1-2-2021

بطولة أوروبا في البياتلون ميداليتان ذهبيتان للاتفيا بواسطة بايبا بنديكا واندريه راستوروغيف

أحرزت لاتفياميداليتين ذهبيتين في بطولة أوروبا للبياتلون التي استضافتها مدينة دوسزينكي زرودج البولونية بمشاركة عدد كبير من الدول الأوروبية.

1-2-2021

عقد ليونيل ميسي "الفرعوني "يهدد نادي برشلونا بالإفلاس

كشف تقرير صحفي اسباني عن تفاصيل العقد الحالي للأرجنتيني ليونيل ميسي وقع مع برشلونة. ووفقاً لصحيفة " الموندو" الإسبانية فان ميسي وقع مع برشلونة في 2017 على " عقد فرعوني يفسد البارسا " بإجمالي يزيد عن 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم تنتهي في حزيران المقبل. وأشارت الصحيفة الاسبانية الى ان راتب ميسي السنوي وصل الى 138 مليون يورو متضمنة المتغيرات. ميسي من جهته يدرس الرد وفقا لصحيفة "ماركا " الإسبانية على واقعة تسريب عقده حيث سيتخذ محامي البرغوت إجراءات قانونية ضد العديد من الأشخاص وأشارت الى ان ميسي سيقاضي الصحيفة التي نشرت الخبر.

الجمهورية 2-2-2021

سرقة منزل ايكاردي

وقع الارجنتيني ما وروايكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ضحية سرقة محتويات من منزله الكائن في منطقه نويي سور سين في العاصمة باريس وقدرت المسروقات ب 400 ألف يورو خلال خوضه مباراة فريقه ضد لوريان في الدوري المحلي بحسب ما اشارت مصادر مقربة منه.

نداء الوطن 2-2-2021

نيمار يريد البقاء في سان جرمان

أعرب البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن امله بالبقاء مع فريقه الى ما بعد الموسم الحالي ورؤية كيليان مبابي لمستقبله أيضا مع حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.