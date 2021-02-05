TL

شدد وزيرا الخارجية الأميركي والفرنسي على الضرورة الملحة لتشكيل حكومة ذات مصداقية في لبنان وقد دعا الطرفان لإعلان النتائج سريعاً في أسباب انفجار مرفأ بيروت بعيداً عن التدخل السياسي..

المنار

لا شك أن المعركة ضد فيروس كورونا دخلت مرحلة في غاية الصعوبة ، فالكل بات يتلمس فتكه. البيانات التي تنعى ابن البلدة او الحي او القريب او العزيز لا تكاد تتوقف طوال النهار والليل. أصبحنا وجها لوجه مع عدو لا يرحم.

nbn

لا تطورات نوعية في ملف تأليف الحكومة أقله بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من جولته الخارجية التي شملت مصر وتقوده إلى الإمارات وفرنسا.

mtv

إعدام لقمان سليم ، إعدام للأب والأخ والصديق في مقاييس العائلة والمجتمع اللصيق، لكنه إعدام للنموذج الوطني العريض، أي لما يمثله لقمان كقلم حر وكروح حرة وكناشط سيادي.

NTV

سليم هو الرأس الباعث لفكر ورأي ودور نشر احترف المعارضة عالية الصوت وفي عقر الديار تمرس في إدارة الندوات السياسية عقوداً ورأس جبهة لم تخف يوما خصمها إستند الى إرث والده النائب والحقوقي والمحامي محسن سليم.

OTV

من قتل لقمان سليم، ولماذا؟ سؤالان لن تجيب عليهما إلا التحقيقات. أما التحليلات، التي قد يكون بعضها محقاً، وبعضها الآخر لا، وهو مدان بأشد العبارات، تماماً كجريمة الرابع من شباط التي طلب رئيس الجمهورية من المدعي العام التمييزي إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابساتها، مشدداً على ضرورة الإسراع في التحقيق لجلاء الظروف التي أدت إلى وقوعها.

LBC

حث لبنان على المسارعة في تشكيل حكومة، وهو الشرط المسبق لتوفير "دعم هيكلي وطويل الأمد" من المجتمع الدولي في بيروت.

الميادين

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ​العراقية ​اللواء​ يحيى رسول، "أهمية التنسيق العسكري مع مصر و​الأردن​"، موضحاً أن "من المهم جداً أن يكون هناك تنسيقاً بين ​القوات المسلحة​ العراقية والأردنية والمصرية"، مشيراً إلى أن "هذا التنسيق يصب في مصلحة هذه الدول، فمن الممكن أن يكون هناك خطر باتجاه أي دولة من هذه الدول".

الجزيرة

أكد وزيرا خارجية فرنسا جان إيف لو دريان والولايات المتحدة الأميركية أنطوني بلنكن في بيان مشترك لمناسبة مرور ستة أشهر على انفجار 4 آب في مرفأ بيروت، والذي تسبب في سقوط مئات الضحايا وأضرار كبيرة ، أن فرنسا والولايات المتحدة مستمران بدعمهما الكامل الذي لا لبس فيه للشعب اللبناني.

العربية

أكد مندوب ​فلسطين​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​رياض منصور​، أن "​القوات الإسرائيلية​ تصعّد من انتهاكاتها بحق ​الشعب الفلسطيني​ وأرضه وممتلكاته، وهذا خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".