لبنان الحر

اعتبر عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​بيار بو عاصي​، أنه "بعد اغتيال المفكر والناشط ​لقمان سليم​، وهذه جريمة جبانة، المسؤولية الأساسية هي على من هو مولج حماية المواطنين، ‏أي ​الدولة​، والمسؤولية اليوم عند الدولة بكشف هوية المنفذين".

صوت لبنان

أكد ​وزير الخارجية​ والمغتربين في ​حكومة​ تصريف الأعمال شربل وهبه أن "​لبنان​ كان وما زال وسيبقى مؤيد ومشجع لكل ما يخدم القضية الـ​فلسطينية، وفي الأيام القادمة سيتم طرح ​القضية الفلسطينية​ على أساس مبدأ حل الدولتين ووقف ​الاستيطان​ والاعتراف بـ​القدس الشرقية​ عاصمة لفلسطين ووقف عمليات التنكيل بـ​الشعب الفلسطيني​".

radio orient

كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث لـ "مستقبل ويب" أن " هناك توجهاً لتمديد الإقفال حتى 15 شباط المقبل مع بعض الاستثناءات خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة إجراءات كورونا خلال اجتماعها غدًا ".

اذاعة النور

أصدر حزب الله البيان التالي: "يدين حزب الله قتل الناشط السياسي لقمان سليم، ويطالب الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بالعمل سريعاً على كشف المرتكبين ومعاقبتهم، ومكافحة الجرائم المتنقلة في أكثر من منطقة في لبنان وما يرافقها من استغلال سياسي واعلامي على حساب الأمن والاستقرار الداخلي".

صوت المدى

غرّدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر "تويتر": "جريمة مروّعة أودت بحياة المفكّر لقمان سليم الذي عبّر دوماً عن رأيه في بلد الحريات. الاستنكار لا يكفي. الأوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد تضاعف المسؤولية على الضابطة العدلية والقضاء بإنجاز التحقيقات بسرعة وبدقة لمنع الإفلات من العقاب".