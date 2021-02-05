قال الرئيس الاميركي جو بايدن إن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي ، موضحاً طلبت من فريقي دعم مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن.

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستعداد الولايات المتحدة للتواصل مع إيران مرة أخرى، وعرض نفسه كوسيط نزيه في القضية النووية قائلاً إن السعودية وإسرائيل يجب أن تشاركا بطريقة أو بأخرى في نهاية الأمر.

في تصريحات أدلى بها أمس لوكالة "إنترفاكس" الروسية المستقلة بعيد وصوله إلى موسكو، قال الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني هي الهدف النهائي للاتحاد الأوروبي.

طلب مجلس الأمن ، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما جاء في رسالة اطلعت عليها "وكالة الصحافة الفرنسية".

من المفترض أن يصل الإسباني جوزيب بوريل إلى موسكو، لاجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في لقاء يبدو صعباً بعدما وصفت موسكو الانتقادات الغربية بأنها "تدخل" في شؤونها.

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أول اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، استعداد روسيا لتطبيع العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

رجّح رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن المسؤولين من بلاده وتركيا سيعودون إلى طاولة التفاوض أواخر شباط أو أوائل آذار، في مسعى لحل الخلافات البحرية بين الدولتين الجارتين.