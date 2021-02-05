رحبت السعودية بتعهد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، مواصلة التعاون مع المملكة ودعمها لمواجهة التهديدات وحماية سيادتها وأراضيها، في الخطاب الذي حدد الأولويات الخارجية لإدارته.

أبدت السعودية ترحيبها بما ورد في الخطاب حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع السعودية للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها. وشددت في بيان على "موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية"، مرحبة بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.

ذكر بيان نُشر، على موقع وزارة الخارجية الإماراتية، أنّ وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بحث مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "العلاقات الاستراتيجية وقضايا المنطقة".

أعلن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيلتئم اليوم الجمعة في جنيف من أجل التصويت على القوائم، التي تستوفي شروط التزكية المنصوص عليها في آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا.

قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان": "استهدف القصف الإسرائيلي مزارع توجد فيها عناصر تابعة لـحزب الله اللبناني والمقاومة الشعبية لتحرير الجولان، تزامناً مع انفجارات في نقاط عسكرية تابعة للواء 90 دبابات التابع لقوات النظام والذي تتمركز فيه قوات إيرانية، في منطقة الهبارية بريف القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع محافظة درعا، ما أدى إلى تدمير تلك المواقع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية".

نقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جو - أرض وأرض - أرض مستهدفاً بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية، من دون أن يضيف أي تفاصيل عن تلك الأهداف.