نداء الوطن/ جويل فغالي

إن الكلام يكثر في هذه الأيام عن الخصخصة في لبنان، فقد تم اقتراح خصخصة مؤسسات وأصول الدولة كحل لإخراج البلاد من المأزق الحالي. وبحسب الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان:" لا يزال لبنان بعيداً عن تلبية المتطلبات الأساسية اللازمة للخصخصة وخاصةً في الوضع الاقتصادي الصعب التي تمر به البلاد". وبدوره يؤكد الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك "أهمية الخصخصة كوسيلة لتحسين أداء القطاعات العامة، ويشير إلى أنّه لا يمكننا اعتبار الخصخصة جزءاً من الحل للأزمة الاقتصادية في لبنان أو عملية لإنقاذ أموال المودعين العالقين في النظام المصرفي اللبناني. حيث يعتبر حايك أنّ "اليوم ليس الوقت المناسب للتفكير بالخصخصة. ففي ظل هذا الانهيار يصعب استقطاب أي مستثمر لأي مشروع في لبنان. فالمطلوب إذاً في الوقت الحاضر، تحسين أداء الشركات والمؤسسات العامة ومن بعدها يُمكن التفكير بالخصخصة كحل لإصلاح ورفع إنتاجية هذه المؤسسات".

الأخبار/ رلى إبراهيم

قالت إنّ وزير المال غازي وزني يريد من الإدارات والمؤسسات العامة تزويد "المالية" بمعلومات عن موجودات الدولة العقارية وغير العقارية. هذا الطلب عبارة عن مادة في مشروع الموازنة، وإذا ما أُقِرّ من ضمنها فسيصبح قانوناً مُلزماً. وأضافت أنّ المسألة تطرح تساؤلات حول نيّة الوزير وزني من وراء هذا الاجراء في غير محلّه لقوننته بعد منع رئيس الحكومة حسان دياب الإدارات من التجاوب مع طلبه سابقاً لأنه يتطابق ومصلحة المصارف. كذلك قالت: صحيح أنّ من واجب الدولة أن تعرف ما لديها من أملاك، وأن ترى السبيل الأنسب لاستثماره للمصلحة العامة. لكن ما هو غير طبيعي أن يتمّ ذلك في سياق طرح بيع أملاك الدولة والناس، وخصوصاً أنّ الغاية منه ليست سوى مضاعفة ثروة أصحاب رأس المال من أصحاب المصارف وكبار المودعين، لكن هذه المرة على حساب المجتمع بأكمله وليس المودعين وحسب.

الديار/ بولا مراد

تناولت اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم وقالت: لا يمكن التعاطي مع عملية الاغتيال كحدث عابر تنتهي مفاعيله بعد ساعات. فسواء ايدتم مواقف الرجل او كنتم من معارضيها بشدة، ففي الحالتين يؤكد وقوع خيار الاغتيال عليه ان من اتخذه يدرك تماماً الحساسية التي يخلفها مقتله، وهو سعى إليها بهدف إدخال الساحة اللبنانية في زمن الاهتزاز الأمني بعد مرحلة لا بأس بها من الاستقرار. وفي هذا السياق، تنبّه مصادر قريبة من "حزب الله" إلى أنّ لبنان دخل نفقاً مظلماً خاصةً إذا تلت اغتيال سليم قريباً اغتيالات أخرى لمعارضين بارزين لحزب الله كما حصل بعيد عملية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري حين استهدفت الاغتيالات حصراً المعارضين لسوريا وحزب الله بهدف اتهامهما بتنفيذ عمليات القتل، وهو ما لم يستطع أحد إثباته بعد مرور كل هذا الوقت. وتزامناً، وبعد الاعلان عن اغتيال سليم، عُلم أنّ أكثر من شخصية معارضة للحزب اتخذت تدابير أمنية مشدّدة خوفاً من أن تكون هي التالية على لائحة الاغتيال. وأضافت المصادر أنّ الطرف الذي نفّذ عملية الاغتيال قام بها باحترافية عالية وبخاصةٍ أنّه اختار المنطقة والموقع بتأنٍ كذلك أداة وشكل الجريمة.