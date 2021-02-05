روسيا اليوم

إيطاليا تتوجه بطلب للاتحاد الأوروبي للإسراع في تقييم اللقاح الروسي

توجهت إيطاليا بطلب لوكالة الأدوية الأوروبية لتسريع إجراءات تقييم اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بهدف الحصول على موافقة لاستخدامه في تطعيم السكان. إيطاليا تتوجه بطلب للاتحاد الأوروبي للإسراع في تقييم اللقاح الروسي مجلة "لانسيت" العلمية العالمية تنشر نتائج المرحلة الثالثة لتجارب "سبوتنيك V" السريرية، وقال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، في تصريح صحفي: "لا ينبغي أن نخشى اللقاحات من مختلف البلدان، فمن المهم أن تحصل هذه اللقحات على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية EMA، طلبنا من الاتحاد الأوروبي تسريع التقييم العلمي للقاح الروسي واللقحات من دول أخرى".

وفي وقت سابق شدد عدد من المسؤولين في المقاطعات الإيطالية على ضرورة إسراع الحكومة في شراء اللقاح الروسي "سبوتنيك v" المضاد لكورونا، دون تضييع للوقت. وقال المستشار الصحي لمقاطعة لاتسيو، أليسيو داماتو، إن "الدراسة التي أجرتها مجلة "لانسيت" العلمية الموثوقة، تؤكد صحة وفعالية اللقاح الروسي".

روسيا اليوم

البيت الأبيض: بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الولايات المتحدة للعمليات الحربية في اليمن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الخميس، إن الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الولايات المتحدة للعمليات الحربية في اليمن. وأوضح سوليفان خلال إفادة صحفية أن "وقف دعم العمليات في اليمن لن يشمل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب". وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيعلن مبعوثاً جديداً خاصاً باليمن أمس الخميس. يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كان أعلن أن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض بقيادة بايدن تعتقد أن إجراءات السعودية في اليمن أدت لوقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية في اليمن التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة، علماً بأن النزاع في هذا البلد العربي الفقير قد أودى بحياة آلاف الأشخاص وأثار مجاعة واسعة النطاق وأزمة إنسانية تعتبر من الأسوأ في العالم.