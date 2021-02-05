الوكالة الوطنية للإعلام

إعلان لوزيري خارجيتي فرنسا وأميركا في ذكرى انفجار 4 آب: على العدالة اللبنانية أن تعمل بشفافية بعيدا عن أي تدخل سياسي

وزعت السفارة الفرنسية إعلاناً مشتركاً لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن جاء فيه: "بعد ستة أشهر من انفجار 4 آب في مرفأ بيروت الذي خلف مئات الضحايا وأضراراً مادية جسيمة، تؤكد فرنسا والولايات المتحدة دعمهما الكامل للشعب اللبناني. وكما فعلنا منذ الانفجار، لا سيما مع الأمم المتحدة وشركائنا والمجتمع المدني اللبناني في إطار مؤتمرات الدعم في 9 آب و2 كانون الأول، ستواصل فرنسا والولايات المتحدة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب اللبناني، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والمساعدات الغذائية. كما تنتظر فرنسا والولايات المتحدة الحصول على نتائج سريعة في التحقيق في أسباب الانفجار، ويجب على العدالة اللبنانية أن تعمل بشفافية بعيداً عن أي تدخل سياسي. إن مرور ذكرى ستة أشهر على هذا الحدث المأسوي يؤكد الحاجة الملحة والحيوية المطلوبة من المسؤولين اللبنانيين لتنفيذ التزامهم بشكل نهائي تشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالية، والعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة بما يتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني. وتظل هذه الإجراءات الملموسة ضرورية للغاية لفرنسا والولايات المتحدة ولشركائهما الإقليميين والدوليين لالتزام تقديم دعم إضافي وهيكلي وطويل الأمد إلى لبنان".

وكالة الأناضول

فلسطين تدعو إلى العمل على عقد مؤتمر دولي للسلام

دعا مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، إلى العمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام مع إسرائيل. جاء ذلك في كلمة لمنصور، خلال أول اجتماع تعقده اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، هذا العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور غوتيريش وعدد من ممثلي الدول الأعضاء. وقال منصور، إنه يدعو غوتيريش إلى "العمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة"، مؤكداً "استعداد السلطة الفلسطينية للعمل معه لتحقيق هذا الغرض". وأكد أهمية "تقديم المجتمع الدولي الدعم اللازم للجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف من أجل تحقيق حل عادل يضمن حقوقه".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس أن روسيا مستعدة للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيراني. وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي: "نحن مستعدون للتعاون الوثيق مع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة لتحقيق هذا الهدف، وكذلك التعاون البنّاء في هذا الصدد مع الإدارة الأمريكية الجديدة". وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد صرّح في وقت سابق أنه يتعين على الولايات المتحدة العودة إلى التنفيذ غير المشروط لخطة الاتفاق النووي الإيراني، بغض النظر عمّن يقود البلاد، فإن هذه القضية ستناقش من قبل مشاركين آخرين في الاتفاق النووي الإيراني في المستقبل القريب.