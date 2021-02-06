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أكّد وزير الداخليّة والبلديّات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​، ​محمد فهمي​، أنّ "القطاعات كافّة ستفتح تدريجيًّا على 4 مراحل ابتداءً من 8 شباط الحالي، وكلّ مرحلة ستمتدّ على أسبوعين"، مشيرًا إلى أنّه "في المرحلة الأولى،مسموح الخروج فقط بعد طلب إذن على المنصّة".

المنار

أعلن رئيس "اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ في ​لبنان​" ​بسام طليس​، أنه ""بناء للاتصال مع ​وزير الاشغال​ العامة والنقل ​ميشال نجار​، والذي ابلغني فيه عن شمول مركبات قطاع النقل البري العمومي المرحلة الاولى من ​الفتح​ التدريجي".

nbn

أشار الوزير السابق ​مروان شربل​، إلى أنه "في تأليف الحكومة يعتبر ​رئيس الجمهورية​ أن هذه الصلاحيات هي الأخيرة التي بقيت له من ​اتفاق الطائف​، والصراع الخفي أنه لا يقبل إلا أن يرى كل الأسماء التي تتضمنها أي حكومة، في وقت يختبئ رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ وراء المبادرة الفرنسية".

mtv

أشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ وعضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​ابراهيم كنعان​، إلى أنه "لا يمكن لفريق أن يعزل أي فريق آخر في لبنان، لا سيما في الوضع الذي نحن فيه"، سائلا: "هل يمكن إنقاذ لبنان فعلاً من دون الحد الأدنى من التشاور والتفاهم؟"، واضاف: "تأليف ​الحكومة​ ليس عملية سياسية عادية لأننا في ظرف أكثر من استثنائي لا بل هو كياني ووجودي ما يحتّم نسيان منطق المعارضة والموالاة وتفعيل مسار ​تشكيل الحكومة​ للوصول إلى النتائج المرجوّة".

NTV

أشار رئيس لجنة الصحّة العامّة النيابيّة النائب ​عاصم عراجي​، إلى "أنّني شخصيًّا كنت أفضّل أن يستمرّ الإقفال العام لمدّة أسبوع إضافي، مشروطًا بدفع مساعدات نقديّة للأُسر المحتاجة"، مبيّنًا "أنّني لم أسمع في القرارات الّتي صدرت عن اللجنة الوزاريّة المختصّة بمتابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس "كورونا"، أنّه سيتمّ إعطاء أي مساعدات، فكيف يريدون أن يلتزم المواطنون؟".

OTV

اعتبر عضو المكتب السياسي في "​الحزب السوري القومي الإجتماعي​" ​حسان صقر​، ان "جريمة اغتيال الناشط ​لقمان سليم​ مدانة بكل المعايير ولكن لا يجب تفسير كل الجريمة على قاعدة ان القاتل هو المختلف مع الضحية، وفور وقوع الاغتيال انهالت الاتهامات السياسية وعرضت ​تقارير​ اعلامية في هذا السياق على نحو غير مسبوق".

LBC

أعلن ​وزير الصحة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، ان "معايير تقييم الواقع الوبائي لا تزال مقلقة في ظل تسجيل ​حالات​ وفاة في دور المسنين واليوم سجلت أعلى نسبة ​وفيات​، حيث سجل لبنان 98 حالة وفاة"، مشيراً إلى أنه "تم إقرار خطة اللجنة الوطنية للقاح كورونا وتم التأكيد على التعاطي الايجابي مع كل المبادرات لتأمين اللقاحات".

وشدد حسن على ان "الخطة تسير على قدم وساق في المستشفيات الحكومية وسيكون هناك 60 سريراً إضافياً بحلول الأسبوع المقبل".

الميادين

أكد رئيس وزراء ​العراق​ الأسبق ​نوري المالكي​ رفضه الإشراف الدولي على ​الانتخابات العراقية​ المنتظرة، موضحا أن "وضع الانتخابات تحت إشراف دولي خطير جداً، فلا توجد دولة تقبل بإشراف دولي على انتخاباتها، لأنه يمثل خرقا للسيادة الوطنية"، فيما أبدى موافقته على "المراقبة فقط".

الجزيرة

ردّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لسحب القوات التركية من ليبيا، قائلاً إنّ ماكرون "لم يتعلم".

جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

العربية

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس إلى "إنهاء" الحرب في اليمن، معلنا وضع حد لـ"الدعم" ولـ"مبيعات الأسلحة" الأميركية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في هذا البلد، كما أعلن تعييين مبعوث خاص لحل الأزمة اليمنية.