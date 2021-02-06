لبنان الحر

عزى امين سر تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب السابق ​فادي كرم​، "عائلة شهيد الحرية ​لقمان سليم​"، ورأى أن "هناك قرارا جبانا اتخذ بتصفيته، ما يذكرنا باغتيال افراد ​14 آذار​ لكن الاغتيالات لن تؤدي إلى أي مكان".

ولفت إلى أنه "لم اتهم أحدا، انما اتهمت العقلية التي تؤمن بالقتل، ونحن ننتظر ​التحقيقات​ التي ربما لن تصل الى مكان، وها نحن لغاية اليوم لم نصل إلى نتيجة بتحقيقات ​انفجار​ ​المرفأ​ والثقة مفقودة بالأجهزة والدولة، ولا أتمنى ان يأتي أحدهم اليوم ويقول لنا ان لقمان اغتيل لأسباب شخصية".

صوت لبنان

أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا إلى أنه منذ شهر تقريبًا، أقفلنا البلد، بعدما وصلنا إلى حافة الانهيار في القطاع الصحي بسبب انتشار وباء كورونا القاتل.الإقفال كان بهدف منع الانهيار. عدد الإصابات في العناية الفائقة كان قد وصل إلى أعلى سقف من قدرة القطاع الصحي اللبناني على التعامل معه واحتوائه.

radio orient

اعتبر الحزب السوري القومي الإجتماعي في بيان، أنه "كما جرت العادة تعتمد الدولة اللبنانية الأساليب التقليدية غير العلمية في وضع موازنتها، عبر تبويب نوع المصروف دون إيضاح الهدف من الإنفاق. لذا، تعتبر الحكومة القطاع التربوي عامل ضغط على موازنتها، كونها لا تستند إلى معايير ثابتة وعلمية في تقييم مستحقات أساتذة الملاك، المتعاقدين أو المستعان بهم، مقارنة بإنتاجيتهم التربوية والتعليمية".

اذاعة النور

توقع نائب الأمين العام لـ​حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​، أن "تكون مرحلة الرئيس الاميركي ​جو بايدن​ مرحلة نقاش مع ​ايران​ ولمحاولة اعادة ​الاتفاق النووي​ كما هو وان كان هذا الامر يحتاج الى بعض الوقت، واتوقع ان تكون الامور أهدأ ولا اتوقع ان تكون الحلول سريعة وحاسمة ويجب ان ننتظر لنرى المقدمات".

صوت المدى

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تأييده لتحويل الملف المالي الى محكمة دولية، على أن يكون الشاهد الملك، إذا بقي الوضع القضائي على حاله.

وقال "لا يمكن السكوت عن عدم البت بملف الحسابات المالية الموجود لدى ديوان المحاسبة ويحوي ٢٧ مليار دولار من انفاق مشكوك بكيفية حصوله وهو بأساس الانهيار المالي للبنان".