اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّ سلفه دونالد ترمب، يجب ألا يتلقّى بعد الآن الإحاطات السرّية التي تُرسلها عادةً وكالات الاستخبارات الأميركيّة إلى الرؤساء السابقين، وذلك بسبب سلوكه "الذي لا يُمكن توقّعه". وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "أعتقد أنّه لا يحتاج إلى تلقّي إحاطات الاستخبارات. ما هي الفائدة من تقديم إحاطة استخباريّة له؟ وما هو تأثير ذلك على الأمور، غير أنّه قد يقوم بالإفصاح عن شيء ما؟". ويحصل الرؤساء السابقون على إحاطات استخباريّة، لكنّ بعض المعارضين أعربوا عن مخاوفهم حيال إمكان أن يُقدم ترمب على كشف معلومات مهمّة لأمن البلاد.

تتزايد ضغوط المشرعين على الرئيس الأميركي جو بايدن، في ملف الاتفاق النووي مع إيران، إذ يسعى هؤلاء جاهدين للدفع بشكل أساسي باتجاه عدم رفع العقوبات على طهران، كما يدعو البعض منهم إلى الحذر من العودة إلى الاتفاق النووي. وفي هذا الإطار طرح عدد من الجمهوريين مشروع قرار في مجلس الشيوخ يعارض عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.

عقد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اجتماعا صباح أمس (الجمعة) برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبه جون فينر لمناقشة كيفية إحياء الاتفاق النووي مع ايران وتقديم توصيات للرئيس جو بايدن. وشارك في الاجتماع وزيرا الدفاع والخارجية والمبعوث الأميركي الجديد لإيران روبرت مالي. وأشارت تسريبات إلى أن النقاشات درات حول ما إذا كان ينبغي الدفع باتجاه العودة إلى الاتفاق النووي وبدء النقاشات مع طهران قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، أم الانتظار إلى ما بعد تلك الانتخابات.

أقر مجلس الشيوخ مشروع قرار يدعم الإبقاء على السفارة الأميركية في القدس. وصوت المجلس بأغلبية 97 صوتاً مقابل 3 أصوات معارضة فقط على مشروع القرار الذي طرحه السيناتوران الجمهوريان جيم إنهوف وبيل هاغرتي.

باشر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتخاذ خطوات لإبلاغ الكونغرس وعدد من الوكالات الفيدرالية بأن وزارته ستعمل على مضاعفة عدد اللاجئين الذين يمكن قبولهم في الولايات المتحدة، بنسبة تزيد على ثماني مرات عن المستوى الذي حددته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

حمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أحزاب المعارضة، المسؤولية عن تصعيد الاحتجاجات في جامعة "بوغازيتشي" في إسطنبول، معتبراً أن هدف المعارضة هو الضغط عليه لتقديم استقالته من رئاسة البلاد، مشدداً على أنه لن يسمح بتكرار أحداث "جيزي بارك" التي وقعت في 2013 مرة أخرى. وهاجم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب انتقاداتهما للتعامل العنيف للشرطة مع طلاب الجامعة. وفي الوقت ذاته ألقت الشرطة القبض على 65 آخرين من الطلاب المشاركين في الاحتجاجات.

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن البنتاغون يقوم، بناء على توجيهات الرئيس جو بايدن، بمراجعة شاملة داخلية وخارجية لوضع القوات الأميركية، بما يتناسب مع الشعارات التي رفعها الرئيس بإعادة حضور الولايات المتحدة على المستوى العالمي.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ترحب بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا وذلك بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة كانت تهدف لوضع حد لعشرة أعوام من الفوضى والانقسام والعنف.