أكدّت الحكومة اليمنية على "أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية"، وذلك بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته "وكالة سبأ" إن الحكومة ترحب "بما ورد في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن بالتأكيد على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية".

اعتُقل زعيم فرع "تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب" خالد باطرفي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في اليمن، كما أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر أول من أمس. والتقرير الذي أعدّه فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة وأرسِل لمجلس الأمن، أشار إلى أنّ باطرفي المعروف باسم "أبو مقداد الكندي"، والذي تولّى قيادة تنظيم "القاعدة في شبه جزيرة العرب" قبل عام اعتُقل خلال "عمليّة في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة في أكتوبر الماضي، أدّت أيضاً إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي".

اسفرت المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة عن تشكيل حكومة موقتة جديدة لليبيا أمس، بهدف تمهيد الطريق لإجراء انتخابات في وقت لاحق من هذا العام في بلد يمزقه العنف منذ اطاحة معمر القذافي. وسيقود الحكومة محمد المنفي رئيسا لمجلس الرئاسة، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء، بحسب نتائج تصويت بث على الهواء مباشرة للمشاركين في عملية المحادثات السياسية. وقالت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامس: "بالنيابة عن الأمم المتحدة، يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية".

رحبت تركيا الجمعة بانتخاب رئيس للوزراء ومجلس رئاسي للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

ذكرت مصادر مقربة من النظام أن دمشق تسعى إلى تأمين البادية السورية، وطريق دمشق - دير الزور، حيث يجري العمل على "تنظيف" هذه المناطق من خلايا تنظيم داعش الذي صعد هجماته في الأشهر الأخيرة. وقالت إنه "بدعم من الطائرات الروسية، أطلقت قوات النظام السوري حملة تمشيط واسعة في البادية الممتدة بين محافظات دير الزور وحمص وحماة والرقة لتعقب نشاط (داعش)، ومنع شن أي هجمات جديدة. وتم تنفيذ عمليات عسكرية محدودة".