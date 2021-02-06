الأخبار/ رلى إبراهيم

تحت عنوان: "وهم بطاقة الدعم" كتبت "إبراهيم" تمرّ الأيام من دون أيّ خطوة إضافية تعالج أزمة شحّ الدولارات المخصّصة لتمويل استيراد السلع المدعومة. ومصرف لبنان سبق أن رمى الكرة إلى الحكومة، محذّراً من عدم قدرته على الاستمرار بدعم السلع الأساسية، والحكومة عاجزة عن السير بأي قرار واضح وحاسم وترمي بمسؤولياتها صوب المجلس النيابي. والنتيجة، أنّ مشروع "البطاقة التمويلية" لمئات آلاف الأسر الفقيرة والذي يفترض أن يُقَرّ بالتوازي مع إلغاء الدعم الذي يهدّد مصرف لبنان بأن أمواله تكاد تنفد، لا يزال مشروعاً وهمياً ومن الصعب أن يبصر النور. كما أنّه لا أحد يملك الإجابة عن سؤال من أين سيتم تأمين كلفة البطاقات، وما المعايير المعتمدة لانتقاء العائلات المستفيدة. ولأنّ الحلول متعثرة، فإنّ أي خطوة غير مدروسة ستكون نتيجتها قفز الدولار إلى أرقام خيالية، وصفيحة البنزين إلى مئة ألف ليرة، والدواء إلى أربعة أضعاف سعره الحالي.

الأخبار/ هيام القصيفي

تحدّثت عن أنّ صورة توجّه واشنطن بشأن الاستقرار في لبنان لم تتّضح بعد خصوصاً بعد إهمال إدارة الرئيس دونالد ترامب له. لكن الانفلات الأمني بين أحداث طرابلس واغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، سيضعها أمام استحقاق اتخاذ خيارها، ومعها الرئيس المكلف سعد الحريري، علماً أنّ مستوى الرهان يتعلّق بأن حجم التحدّيات الأمنية قد يعطي مبرراً للجميع للعودة إلى الحوار تحت سقف تشكيل حكومة لمنع مزيد من التفلّت. إلاّ أنّ قرار السير بالحكومة، لن يكون معزولاً عن ضغوط داخلية لدفعه إلى الاعتذار، كما عن إحاطة أميركية فرنسية بوضعية الحكومة. وسقف هذه الإحاطة مؤشر لما تُقبل عليه إدارة بايدن في وضع نقاط توافق مع باريس بترتيب موقت على شكل حكومة بالحدّ الأدنى من التفاهمات المرحلية تساهم في التهدئة، أو الاعتماد مجدّداً على نهج ترامب تجاه لبنان. وأضافت أنّ الرئيس الحريري ليس وحده الذي سيُضطر إلى تقديم تنازلات من أجل حماية الاستقرار. فما هو مطلوب منه سيكون أيضاً مطلوباً من العهد ومن حزب الله، والإثنان معنيان كلٌّ على طريقته بفتح ثغرة في الجدار المقفل، وإلاّ سيكون البلد أمام كباش أمني وانهيار منظومة الاستقرار تدريجاً.

الديار/ نور نعمة

قالت إنّ لبنان ينازع بين الحياة والموت، ولكنه يستمر في الكفاح، وأنّ المعركة الاولى التي أصبحت أولولية بسبب الظرف الصحي الخطير نتيجة انتشار وباء كورونا، سجل لبنان تقدما ضئيلاً، حيث تراجع عدد الاصابات إنما ليس بالشكل المطلوب والضغط على المستشفيات لا يزال بوتيرة عالية. وبموازاة ذلك، لا تطوّر إيجابي في تشكيل الحكومة حيث لا يزال كلا من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على موقفهما. ومن جهة أخرى، ترى أوساط نيابية في 8 آذار أنّ الأجواء الدولية مؤاتية والبيان الفرنسي ـ الأميركي المشترك الذي حثّ المسؤولين اللبنانيين على الاسراع في تأليف حكومة يجب أن يكون له صدى محلي وهذا يؤشر إلى تفعيل المبادرة الفرنسية ودخولها مرحلة جديدة ورفع "الفيتو" الاميركي الذي كان موضوعاً عليها في عهد دونالد ترامب. كما أكدت الأوساط أنّ الوساطات الداخلية لا تزال مستمرة ويجهد الثنائي الشيعي عبر تحرّك اللواء عباس ابراهيم إلى جمع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ويبدو أنّ الأمور تسير في اتجاه عقد "لقاء مصارحة ومصالحة" في وقت قريب. كذلك تشير المصادر إلى أنّ هذا اللقاء إذا نجح سيؤدي إلى بداية تشكيل الحكومة وهو الامر الذي يشترطه الرئيس ماكرون للمجيء بعده إلى لبنان أو على الأقل أن يصل في موعد ينضج التأليف فيه ويعلن عن ولادة الحكومة في حضوره.

الجمهورية/ راكيل عتيّق

تناولت الملف الحكومي وقالت "مفتاح خارجي جديد لأزمة التأليف" وأصافت أنّ الفرنسيين يواصلون تحرّكهم على صعيد الملف الحكومي اللبناني، في انتظار الزيارة الثالثة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت، بحيث سيحمل بين يديه تسويات لإنجاز التأليف، لأنّه يريد حكومة بأيّ ثمن، وفق ما تؤكد مصادر ديبلوماسية، التي توضح أنّ الرئيس ماكرون سيأتي هذه المرة بدعمٍ أميركي، وإذا لم تُشكّل الحكومة هذه المرّة فالعقوبات ستكون حاضرة. وفي هذا السياق، ترى المصادر الديبلوماسية أنّ الحلول للأزمة اللبنانية أصبحت في الخارج، لا سيما منها الحلّ الاقتصادي، فلا يوجد بعد الآن حلّ داخلي. لذلك، إنّ الحكومة العتيدة يجب أن تُرضي الداخل إلى حدٍ ما، لكنّ عليها أساساً أن تُرضي الخارج، وتحصُل على رضا إيراني كذلك تتمكّن من الحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي والأوروبيين والأميركيين.