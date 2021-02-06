الوكالة الوطنية للإعلام

عبد الصمد استقبلت غريو وشكرت لماكرون مساعيه ولفرنسا مساعداتها الإنسانية

استقبلت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، في مكتبها بالوزارة، بعد ظهر يوم أمس، السفيرة الفرنسية آن غريو، ترافقها المستشارة المساعدة للتعاون والعمل الثقافي في السفارة اينا بوان، في حضور مستشارة الوزارة لشؤون الفرنكوفونية إليسار نداف جعجع. وخلال اللقاء، تم عرض العلاقات اللبنانية - الفرنسية.

وشكرت عبد الصمد لـ"الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساعيه من أجل الدفع إلى تشكيل حكومة في لبنان". كما شكرت لفرنسا "مساعداتها الإنسانية التي قدمتها وتقدمها على أثر انفجار 4 آب.

وكالة الأناضول

فوز عبد الحميد دبيبة برئاسة وزراء ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة، فوز عبد الحميد دبيبة، برئاسة وزراء ليبيا، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، خلال التصويت في جنيف على ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة.

جاء ذلك في بث متلفز لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المشرفة على عملية التصويت، تابعه مراسل الأناضول.

وقالت البعثة إن القائمة الأولى التي يرأس حكومتها دبيبة، فازت بـ39 صوتا، مقابل 34 للقائمة الخاسرة.

وشارك في التصويت 73 عضوا بملتقى الحوار السياسي الليبي، فيما امتنعت إلهام السعودي عن التصويت، وغاب أحد الأعضاء للوفاة.

وضمت القائمة الفائزة كلا من دبيبة رئيسا للحكومة، والمنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ميركل: سنستمر بمشروع "التيار الشمالي 2"

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن ألمانيا ستستمر بمشروع "التيار الشمالي 2" لكنها لا تريد أن تعتمد على روسيا بشكل كامل في مجالات الطاقة.

كما أعلنت ميركل الرغبة في مواصلة الحوار مع روسيا على الرغم من الخلافات العميقة بين الطرفين، مؤكدة أن ألمانيا تحتفظ بحق توسيع العقوبات ضد موسكو على خلفية الأحداث في روسيا.

ميركل: "نحن نعتبر ما حدث لـ (المدون الروسي أليكسي) نافالني بعيد عن سيادة القانون، فنحن ندين بالطبع الحكم الصادر بحقه، والآن أيضًا طرد الدبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد. نحن نحتفظ بالحق في مواصلة فرض العقوبات، خاصة ضد الأفراد".