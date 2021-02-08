الوكالة الوطنية للإعلام

مرتضى: لإبقاء الدعم على الاسمدة والأدوية والمستلزمات الزراعية

شدد وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى على إبقاء الدعم على الاسمدة والأدوية والمستلزمات الزراعية. وخلال لقائه في دارته في تمنين التحتا وفدا من دار الإفتاء برئاسة مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد صلح، أكد مرتضى أن "هذا ما طرحناه في آخر جلسة حكومة، فمبالغ الدعم لا تتعدى العشرة مليون دولار شهريا، وبما يقارب المئة وعشرة ملايين دولار سنويا، وهذا المبلغ يؤمن صادرات بقيمة 717 مليون دولار في قطاع يحقق المزيد من النمو، وعلينا كدولة ان نقف الى جانب المزارع، وفي حال رفع الدعم يصبح الامن الغذائي بخطر، وترتفع الأسعار". وبحث مرتضى قضايا زراعية وإنمائية وانعكاسات رفع الدعم عن المزارع، ولفت إلى أن "اللقاء يأتي من حيث أولويته للتداول بشؤون المنطقة على الصعيدين الانمائي والاقتصادي وانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي والظروف التي تمر بها البلاد".

وكالة الأناضول

رئيس الوزراء الليبي الجديد: تضامن كبير مع تركيا الصديقة والحليفة

قال رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد محمد دبيبة، إن حكومته ستتضامن مع تركيا التي وصفها بـ"الصديقة والحليفة". جاء ذلك في مقابلة أجراها مع الأناضول، هي الأولى من نوعها مع وسيلة إعلام، عقب تسلمه رئاسة الوزراء، قيّم فيها العلاقات التركية الليبية وأولويات حكومته في المرحلة المقبلة. والجمعة، أسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية بجنيف، عن فوز قائمة تضم دبيبة، رئيسا للوزراء، ومحمد يونس المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس. وأوضح دبيبة أن حكومته ستعمل على إحلال السلام بين الأطراف في البلاد وحل المشاكل الكبرى التي تواجهها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الكويت تمنع الأجانب من دخول أراضيها... وتستثني 4 فئات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، مساء الأحد، منع دخول المسافرين غير الكويتيين إلى البلاد اعتبارا من اليوم، في إطار جهود الدولة لمكافحة تفشي مرض "كوفيد 19". وجاء في قرار الإدارة أنه "بالإشارة إلى التعميم رقم 08/2021 بتايخ 5 فبراير الماضي، والخاص بمنع غير الكويتيين من الدخول إلى دولة الكويت اعتبارا من يوم الأحد، يستثنى من هذا القرار التالي". وأوضح القرار أن الفئات المستثناة هي؛ البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين، والكوادر الطبية الحكومية، والكوادر الطبية الأهلية (حسب الكشوفات المعتمدة من وزارة الصحة).