TL

دخلت البلاد المرحلة الأولى من التخفيف التدريجي لإجراءات الاقفال التام والتي تمتد حتى الواحد والعشرين من شباط، وان كان الانتشار الوبائي مازال مقلقا وأرقام الوفيات صادمة يخطف معها فيروس كورونا يوميا المزيد من الضحايا وقد انضم الى القافلة اليوم النائب جان عبيد الذي رحل قبل تحقيق حلمه بالرئاسة، وبرحيله يفتقد لبنان في هذا الزمن قامة وطنية راقية تميزت بفن الحكمة والديبلوماسية والاعتدال..

المنار

ما حصل في الشوارع والمناطق لا يصدق، ومن يظن انه في لحظة عرس وطني او إفراج من سجن كبير يكن اول المخطئين واقسى المستهترين بصحته وبحياة غيره..

nbn

في زمن جر البلاد إلى الإنهيار الشامل دخل لبنان اعتبارا من اليوم في فلك إمتحان فتح تدريجي يستلزم جهدا مضاعفا من الدولة والناس على حد سواء لكي لا يهان أحد على باب مستشفى بفعل ارتفاع أعداد الإصابات وقلة إستيعاب المستشفيات.

mtv

وسط ترقب لوصول اللقاحات وللخطة الرسمية المعتمدة للتخفيف التدريجي لقيود الإقفال، يتواصل ارتفاع عدد الوفيات والمصابين وقد بلغ القطاع الطبي والاستشفائي حد الانهيار.

NTV

محادثات يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري في باريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتكون موصولة بردود فعل بعبدا وزيارة الحريري لفرنسا تأتي بعد دعم مصري وإماراتي وإشراك تركي وتوافق محلي على المبادرة الفرنسية ومن ضمنه حزب الله.

OTV

جان عبيد، أحد رموز التواصل والتلاقي بين اللبنانيين، الذي غيبه فيروس الموت بعد مسيرة اتسمت بالحكمة والعطاء على الصعيدين السياسي والوطني، كما وصفها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

LBC

في جديد كورونا ، إذا سارت الأمور على ما يرام ، يمكن القول إن البدء في إعطاء لقاح كورونا في لبنان ينطلق الاثنين المقبل مع وصول ثلاثين ألف لقاح، ويتوقع أن يتوالى أسبوعياً وصول المزيد من اللقاحات.

الميادين

بدأت، في القاهرة جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة 14 فصيلاً على رأسها حركتا فتح وحماس حول ترتيبات تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية لأول مرة منذ 15 عاماً، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي المصري.

الجزيرة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا محمد يونس المنفي اتصالات هاتفية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

العربية

طالب وزيرا خارجية مصر والأردن سامح شكري وأيمن الصفدي، بوقف التدخلات بالشؤون العربية.