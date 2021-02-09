لبنان الحر

التقى رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" ​طلال أرسلان​ في دارته في خلدة، سفير تونس الجديد في لبنان بوراوي الإمام، في زيارة تعارف، وعَرض معه للمستجدّات السياسيّة المحليّة والإقليميّة.

صوت لبنان

أبدى رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي إلى "تخوفه الكبير من عدم التزام الإجراءات الوقائية والتذاكي على المنصة، وبالتالي الوقوع في أزمة عودة التفشي الكبير لفيروس كورونا مجدداً. وأشار إلى "وجود السلالة الإنكليزية، موضحاً أنه ليس لدينا المختبرات الكافية لتحديد ما اذا كانت السلالة منتشرة بشكل كبير أم لا".

radio orient

توفي النائب جان عبيد عن عمر يناهز الـ82 عاماً، بعد مضاعفات إصابته بكورونا.

اذاعة النور

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال قراراً يتعلق بتحديد دقائق تطبيق الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل ورسم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية، تمديد المهل، منح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها.

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في قصر بعبدا، سفير ​ألمانيا​ في ​لبنان​ أندرياس كيندل، وعرض معه لعمل شركة "كومبي ليفت" الألمانية، الّتي أُسندت إليها مهمّة التخلّص من المواد الكيميائية الّتي عُثر عليها في ​مرفأ بيروت​ بعد الانفجار.