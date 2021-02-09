الجزيرة - السعودية

تدمير طائرات حوثية دون طيار استهدفت المنطقة الجنوبية

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - مساء أول من أمس (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخختين". وبين المالكي، أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 4 طائرات دون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

أخبار الخليج - البحرين

جلالة الملك وولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستعرضان عدداً من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالشأن المحلي والإقليمي

عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آلـ خليفة ملك البلاد المفدى، اجتماعاً مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آلـ خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الصافرية يوم أمس، حيث جرى استعراض عدد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالشأن المحلي والإقليمي. وأكد العاهل المفدى أن المملكة تسير دوماً بخطى ثابتة نحو المزيد من التطوير والريادة في كافة الميادين بجهود وعزيمة أبنائها المخلصين.

القدس - فلسطين

واشنطن تعود إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية الأميركي آنتوني بلينكن، الاثنين، عودة الولايات المتحدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في قرار آخر تتراجع فيه واشنطن عن قرار اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب السابقة.

وقال بلينكن في بيان استلمت القدس نسخة منه: "لقد أعادت إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن التزام الولايات المتحدة بسياسة خارجية تتمحور حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة. ويعد الاستخدام الفعال للأدوات المتعددة الأطراف عنصرًا مهمًا في تلك الرؤية، وفي هذا الصدد أصدر الرئيس تعليماته لوزارة الخارجية لإعادة الانخراط على الفور وبقوة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

الوطن - السعودية

مطالبة بحوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص وآليات لخفض البطالة

طالب مجلس الشورى، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسبا في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نموا، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع، إضافة إلى توضيح خطتها بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة.

وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن على الوزارة إيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة.

الاتحاد - الإمارات

الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى سلوفينيا لمكافحة "كورونا"

أرسلت دولة الإمارات، طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى سلوفينيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وسيستفيد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. وصرح إبراهيم سالم محمد المشرخ سفير دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا، والسفير غير المقيم لدى جمهورية سلوفينيا: "ترتبط كل من دولة الإمارات وجمهورية سلوفينيا بعلاقات اقتصادية وتجارية متنامية، في ظل الجهود المشتركة من قيادتي البلدين في دفع العلاقات إلى آفاق أوسع تخدم المصالح التنموية لكلا البلدين".

الدستور الأردنية - الأردن

داودية يبحث التعاون مع السفير السويسري

استقبل وزير الزراعة محمد داودية في مكتبه السفير السويسري لدى المملكة السيد لوكاس جاسر يرافقه السيد اندري هوبر نائب السفير السويسري والمدير الإقليمي للوكالة السويسرية للتعاون والتنمية والمهندس مفلح العلاوين المستشار الإقليمي لشؤون المياه. وحضر اللقاء الدكتور نزار حداد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية.

وبحث الجانبان جملة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والمائي ورؤية وزارة الزراعة في تخطي هذه التحديات، وما يمكن تحقيقه من تنمية للقطاع الزراعي من جهة، وتوفير فرص عمل من جهة أخرى.