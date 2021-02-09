الأخبار/ راجانا حمية

تحدّثت عن المواد التي باتت مفقودة في السوق اللبناني وأسعارها وقالت: ما بين يوم وآخر، يتبدّل سعر السلعة الاستهلاكية. لا استقرار في الأسعار ولا في الكميات، فما يوجد اليوم في السوق، سيفقد غداً أو تحلّق أسعاره. هذه هي الحال اليوم في السوق. كأنها بورصة. وأضافت أنّ آخر بدع التجار، اليوم، هي ابتكار أساليب جديدة لتحسين ظروف الاستفادة من الدعم، من خلال تخزين السلع المدعومة، وتفريغها من الأكياس الممهورة بملصق وزارة الاقتصاد وإعادة توضيبها وتعبئتها في أكياسٍ جديدة، فكان أن فرّخت "ماركات" جديدة في السوق. وقالت إنّ لائحة طويلة من الأسماء غزت المحال التجارية مجدداً، بأسعارٍ جديدة أقرب إلى السوق السوداء، فيما المدعوم طار مع مهبّ الريح. كذلك تكلّمت عن المداهمات الأخيرة التي التي شهدتها بعض المستودعات وقالت: في الآونة الأخيرة، باتت مشاهد المداهمات لمستودعات تحوي مواد غذائية مألوفة، وتحديداً منذ أن بدأت "سيرة الدعم التي زادت من أزمتي الاحتكار والتخزين"، على ما يقول رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو اليوم، لا مواد مدعومة في السوق، إلا بكميات وأصناف معدودة.

الجمهورية/ باتريسيا جلاّد

تكلّمت عن تخزين الدواء وقالت: بعد تصريح حاكم مصرف لبنان منذ شهرين أنّ الدعم سيرفع عن المواد الأساسية لا سيما الدواء والطحين والمحروقات سلك الدواء درب التخزين. فراح الناس يغزون الصيدليات في محاولة لشراء أكبر كمية ممكنة من الدواء خشية من ارتفاع سعرها من جهة وفقدانها من الأسواق من جهة أخرى ولو أنّ الجنيريك متوفّر وبسعر أقلّ. وفي هذا السياق، كان التهريب ناشطاً بقوّة على كل السلع خصوصاً المدعومة منها، التي بتنا نراها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على رفوف المحال التجارية في الخارج للسلع الغذائية. واستناداً إلى نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة يتمّ التهريب كما أوضح لـ"نداء الوطن"، "عبر المعابر لا سيما مطار رفيق الحريري. وحول الوصول إلى مرحلة سيتمّ رفع الدعم خلالها عن الدواء، قال: "لن يرفع الدعم عن الدواء بل سيتمّ ترشيده كما أعلن سابقاً وزير الصحة العامة، حين قال أنّ أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية ستبقى مدعومة ولن ترتفع أسعارها بل بالعكس، والأدوية من دون وصفة طبية والأمراض الحادة والتي تشكّل ثلث الأدوية، ستحتسب على اساس سعر صرف الدولار 3900 ليرة بدلاً من 1500 ليرة، علماً أنه يوجد بديل لها ويتمّ تناولها لفترة وجيزة". فالتهريب بشكل عام والتخزين بكميات كبيرة بشكل خاص من الأدوية من قبل اللبنانيين، يحرم من يحتاجه من تناوله كما يحصل اليوم بسبب انقطاعه من الصيدليات، علماً أن متوسّط المبيع ارتفع إلى نسبة 20% خصوصاً في النصف الثاني من العام الماضي.

الشرق/ يحيى جابر

تناول موضوع تشكيل الحكومة وقال: مع تراكم الازمات الصحية وما رافقها من إجراءات وقائية، مصحوبة بأزمات اقتصادية ومالية ومعيشية وأمنية، وبالتقاطع مع احتدام النزاع السياسي – الاعلامي، حول تشكيل الحكومة العتيدة، المطلوبة خارجياً وداخلياً، فإنّ الجميع يترقبون عودة الرئيس المكلف إلى بيروت، للوقوف منه على ما آلت إليه مساعيه لتشكيل الحكومة. ومن المواقف الداخلية البارزة والتي تعززت إيجابياً هي إعلان الرئيس نبيه بري أنّه "متمسّك بمضمون مبادرته، ولن ييأس وسيتابع الحفر في جبل الأزمة، ولو بإبرة". كذلك قال إنّ الأكثرية تتّفق على أنّ صلب عرقلة ولادة الحكومة المطلوبة بإلحاح خارجي وداخلي، مرتبط بتمّسك الرئيس عون باستعادة الصلاحيات الرئاسية التي كانت قبل "اتفاق الطائف"، وهو مصر على تعزيز حضوره مناصفة في الحكومة العتيدة. وأضاف أنّ العد العكسي لولادة الحكومة لم يبدأ بعد رغم المساعي الفرنسية – الأميركية المشتركة. وفي هذا الإطار، تحدّث عن توقّف العديد أمام البيان الذي صدر، عن المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، وما حمله من رسائل في أكثر من اتجاه، وتحديداً "حزب الله"، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتوقيع "تفاهم مار مخايل" بين الحزبين، وكانت له تداعيات إيجابية على مستويات عديدة، إلاّ أنّ خلاصة هذا البيان تعني: "هذا التفاهم لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون... وإنّ تطويره باتجاه فتح آفاق وآمال جديدة أمام اللبنانيين، هو شرطً لبقاء وجوده".

الديار/ ناجي البستاني

قال إنّ الأيّام القليلة الماضية شهدت حملات سياسيّة وإعلاميّة عنيفة مُتبادلة بين "التيّار الوطني الحُر" و"حركة أمل"، شارك فيها عدد من نوّاب الذين ينتمون إلى كتلتي الطرفين، إضافةً إلى تلفزيوني "أو تي في" و "أن بي أن" وبعض المسؤولين الحزبيّين. وبحسب أوساط سياسيّة مُطلعة إنّ العلاقة بين حليفي "حزب الله"، شهدت الكثير من الطلعات والنزلات منذ زمن، ولولا ما يجمعهما من تحالف مع "الحزب" الذي عمل في أكثر من مرّة على تقريب وجهات النظر بينهما، لكانت الأمور بينهما بلغت حدّ الانفجار الكبير. ولفتت إلى أنّ تجدّد الحملات المُتبادلة بين الطرفين في المرحلة الأخيرة، يعود إلى تموضع مُتضارب بين الطرفين، وإلى تباين كبير بالنسبة إلى أفضل السُبل لتشكيل حُكومة جديدة. كذلك توقّعت الأوساط السياسيّة المُطلعة أن تشهد الأيّام المُقبلة مُحاولة أخرى لتدوير زوايا تشكيل الحُكومة، وفق صيغة جديدة سيتمّ طرحها، قد تكون تقضي بتوسيع الحكومة لأكثر من 18 وزيرًا، وبإعادة توزيع الحقائب بصيغة مُختلفة عمّا حصل خلال المرحلة الماضية، لكن دائمًا مع رفض منح فريق "رئيس الجمهوريّة ـ التيّار" حصّة وزاريّة تسمح له بتعطيل العمل الحكومي، أو تضع بيده وحده الوزارات الأمنيّة والقضائيّة.