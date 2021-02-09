روسيا اليوم

الخارجية الروسية: قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيينا إجراء غير مبرر وغير ودي

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيين روس غير مبرر وغير ودي، واصفة إياه بالاستمرار لسياسات التدخل في شؤون روسيا الداخلية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح لقناة "روسيا-1"، مساء الاثنين: "القرارات التي أعلنتها اليوم بولندا وألمانيا والسويد غير مبررة وغير ودية، وهي تمثل استمرارا لسلسلة الإجراءات والعمليات التي ينفذها الغرب تجاه بلادنا والتي نصنفها تدخلا في شؤوننا الداخلية". وشددت زاخاروفا على أن روسيا طردت دبلوماسيين من هذه البلدان الـ3 بعد "رصدهم متلبسين"، في إشارة إلى مشاركتهم في المظاهرات غير المرخصة ضد اعتقال المعارض الروسي، ألكسي نافالني. وأعلنت ألمانيا والسويد وبولندا، في وقت سابق من الاثنين، عن طردها 3 دبلوماسيين روس في إطار سياسة "الرد بالمثل" على قرار اتخذته موسكو يوم 5 فبراير على خلفية الاحتجاجات التي جرت يوم 23 كانون الثاني.

روسيا اليوم

بوتين يشرف على إطلاق مشروع للطاقة سيكون أكبر مصدر نيتروني في العالم

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإطلاق مشروع للطاقة هو الأكبر من نوعه في العالم، يشيد في مقاطعة لينينغراد.

ويصادف إطلاق المشروع الضخم المتمثل في مفاعل التدفق العالي PIK مع احتفال روسيا بيوم العلم، الذي يصادف 8 فبراير من كل عام. وأمر الرئيس بوتين اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" بإدخال المفاعل إلى وضع التشغيل، وبدء المراحل التجريبية في المحطات الخمس الأولى. مفاعل PIK هو مصدر حديث عالي التدفق للنيوترونات، وهو أفضل منشأة في العالم لدراسة المادة على المستوى النانوي، ومن المقرر أن يصبح أداة بحث عالمية في مجالات الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والجيولوجيا وعلوم المادة والطب، وسيكون أساسا لمركز نيوتروني علمي دولي.