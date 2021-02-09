الوكالة الوطنية للإعلام

البابا فرنسيس: نطالب بالتزام وطني ودولي يساهم في تعزيز استقرار لبنان ويحافظ على هويته الوطنية الفريدة

تمنى البابا فرنسيس، أثناء لقائه اعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، أن "يشهد لبنان التزاما سياسيا، وطنيا ودوليا، يساهم في تعزيز الاستقرار في بلد يواجه خطر فقدان هويته الوطنية والانغماس داخل التجاذبات والتوترات الإقليمية". وشدد على "ضرورة أن تحافظ بلاد الأرز على هويتها الفريدة من أجل ضمان شرق أوسط تعددي متسامح ومتنوع، يقدم فيه الحضور المسيحي إسهامه ولا يقتصر على كونه أقلية فحسب".

وكالة الأناضول

أردوغان: تركيا صمدت أمام التحولات العالمية بفضل بنيتها القوية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا وقفت صامدة أمام التحولات السياسية والاقتصادية العالمية بفضل بنيتها التحتية القوية في الوقت الذي اهتزت فيه الدول المتقدمة والنامية. جاء ذلك في كلمة ألقاها، الإثنين، خلال مشاركته بالمؤتمرات العامة لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم، في 4 ولايات. وأعرب الرئيس عن "فخره برفع تركيا إلى مستويات عليا في مختلف المجالات التعليمية والصحية والنقل والطاقة والرياضة خلال 18 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية".

وأضاف أردوغان أنه سيعمل مع 84 مليون مواطن للوصول إلى أهداف تركيا للعام 2023، ثم الانتقال إلى تحقيق رؤية 2053 المنشودة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

هل تكون روسيا... بوتين يكشف من يستطيع أن يحكم العالم

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم أمس في مجلس العلوم والتعليم، أن من سيصبح قائدًا في المنافسة العالمية للتكنولوجيا والمعرفة سيحكم العالم. وأوضح الرئيس الروسي اليوم أمس أنه: "نرى أن المنافسة العالمية على التكنولوجيا والمعرفة في جميع أنحاء العالم تنمو بسرعة، ومن الواضح أن من يتولى زمام القيادة سيحدد مزيدًا من التنمية للبشرية جمعاء". وشدد على أن السيادة العلمية والتكنولوجية هي مسألة حاضر ومستقبل لروسيا، ولديها كل شيء لتكون من بين القادة في مجال العلوم. وأصدر بوتين تعليماته للحكومة لإعداد برنامج حكومي جديد للتنمية العلمية والتكنولوجية، لتغيير جذري في نهج تمويل العلوم من أموال الميزانية. وشدد الرئيس في نفس الوقت على ضرورة مراعاة تجربة تنظيم أكثر المشاريع التكنولوجية تعقيدا في مجال المجمع الصناعي العسكري.