تسليط الضوء على فوائد الانتقال الديمقراطي في الأردن أنجع من التشبث بالوضع القائم - مروان المعشّر – 8/2/2021

قال أن الملك عبدالله الثاني قد قام بالتركيز على أهمية الاصلاح السياسي. وبعد تجاهل أغلب اركان الحكم في الأردن هذا الموضوع، بل والتقليل من أهميته، جاءت مقابلة الملك لتعيد بث الروح في امكانية أن تستجيب السلطة التنفيذية لهذه الرغبة في تطوير الحياة السياسية في البلاد.

إلا أن إشكالية الاصلاح السياسي في الاردن تكمن في التفاصيل، فقد برع من لا يريد للإصلاح السياسي أن يتقدم في البلاد بإلتقاط اشارات الملك، ثم تحويلها إلى سياسات وقوانين يحمل ظاهرها عنوان الاصلاح السياسي فيما ينجح باطنها في عرقلة أي توجه اصلاحي جاد. وهو ما حمل الملك الى القول "إن هدفنا منذ سنوات طويلة هو الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة، تُمثّل فكر الاردنيين وانتماءاتهم"، في اشارة ضمنية إلى عدم رضاه عن وتيرة مسيرة الاصلاح السياسي في البلاد.

وحتى لا يتكرر هذا الأسلوب في وضع العصى في الدواليب وافشال المحاولات الاصلاحية المؤسسية العديدة التي قامت في البلاد بتوجيه من الملك عن طريق تحريف مقاصده، لا بد من اقران كلامه بالأوراق النقاشية السبع التي اصدرها في العقد المنصرم، والتي تشكل رؤية اصلاحية لا مجال للشك فيها لإعداد الاردن لدولة حداثية تعددية في مئويته الثانية. فمن شأن تلازم هذا الكلام مع ما جاء في الاوراق النقاشية، قطع الطريق أمام كافة التأويلات السابقة التي أدت إلى الحياد عن طريق الإصلاح الذي رسمه الملك. في حين يدعو الى النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية.