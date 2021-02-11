الديار/ ناجي البستاني

نقل عن أوساط سياسيّة قولها أنّ الحسنة الوحيدة للتحرّك الفرنسي في إتجاه دول المنطقة، هو إمكان نجاحه في فصل مصير لبنان عن مصير باقي ملفّات المنطقة، بحيث يتمّ رفع أي «فيتو» موجود على لبنان، بما يسمح للاعبين اللبنانيّين بالتحرّك بحريّة أكبر على الساحة الداخليّة. وقالت إنّ زيارة رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري إلى فرنسا في الساعات الماضية، والإتصالات التي أجراها هناك مع القيادة الفرنسيّة، صبّت في خانة طلب مُساعدة فرنسا لعدم جعل لبنان ورقة تفاوض، خلال المُفاوضات المُرتقبة بين واشنطن وطهران، وخلال المفاوضات المرتقبة للوُصول إلى تسويات لملفّات اليمن وسوريا والعراق.

الشرق/ تريز القسيس

نقلت عن مصادر ديبلوماسية على خط الاتصالات لا تبشر بأن الامور متجهة إلى اعلان حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري. ويعتبر مراقبون ديبلوماسيون في العاصمة الفرنسية ان باريس لم توقف مساعيها ووساطاتها في تدوير الزوايا لحلحلة العقد، وهي اليوم ما زالت مصممة على الاستمرار في انجاح وتطبيق المبادرة الفرنسية التي وضعها الرئيس ايمانويل ماكرون لأنها هي الوحيدة اليوم المطروحة على طاولة التفاوض الدولي، والتي يمكن البناء عليها لانقاذ لبنان.

الجمهورية/ جوني منير

راى أنه بات ثابتاً لدى جميع الاطراف في لبنان انّ ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن تدخل مباشرة الى الملف اللبناني وانها تدعم المبادرة الفرنسية، وهو ما عَناه البيان الاميركي ـ الفرنسي المشترك حول لبنان، والأهم انّ عدم نجاح المبادرة الفرنسية لن يدفع بواشنطن الى التحرك في اتجاه لبنان، وأنّ البديل عندها سيكون دخول روسيا على خط الازمة اللبنانية بعد تفاهمات مع ادارة بايدن.

الجمهورية/ جورج شاهين

قال إن الزيارة القطرية كـ «نسمة» ديبلوماسية وسياسية لا يُبنى عليها في السياسة الآنية كثيراً، لكن معانيها البعيدة المدى كادت تنضح بعدم ثقة الدوحة بالسلطة واركانها في لبنان، وهي ما زالت في مرحلة ترميم علاقاتها بجيرانها الاربعة، ولا تريد التوسع مجدّداً في الازمات الدولية، من دون ان تلغي حضورها السياسي والديبلوماسي ولو بنحو عابر.

نداء الوطن/ كلير شكر

قالت أنه ثمة قوى دولية واقليمية باتت تتصرف على قاعدة انطلاق قطار التفاهمات حيث سيكون لبنان احدى محطاته المرتبطة بملفات نفوذ إيران في المنطقة، ويفترض أن تكون المبادرة الفرنسية بوابة التسوية المنتظرة من خلال حكومة تستجيب للشروط الدولية الإصلاحية كشرط أساسي لرفع الحصار السياسي.